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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Війна має закінчитись переговорами, але на умовах України – Держдеп США

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Стратегія США полягає у підтримці України, скільки це буде потрібно. Щодо завершення війни, вона має закінчитися переговорами між Києвом та Москвою, але лише на умовах українців.

Про це на брифінгу заявив заступник прессекретаря Держдепу Ведант Патель, відповідаю на запитання можливості проведення таких переговорів найближчим часом.

– Сам президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що війна зрештою має завершитися переговорами, але на умовах, які влаштовують українців. Безвідповідально ставити ці дві країни, Росію та Україну, на один рівень. Одна намагається стерти кордони іншої, а інша намагається захистити своє життя. Дуже різні обставини, – наголосив дипломат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 423-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: U.S. Department of State

Війна в Україні, Держдеп США, Російська агресія, США-Україна
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