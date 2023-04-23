Може пройти ще місяць перед реальним контрнаступом: Міноборони Естонії про звільнення територій

На сьогодні перешкодою для контрнаступу воїнів ЗСУ є не відсутність достатньої кількості зброї, а дощова погода в Україні. Має пройти щонайменше місяць, перш ніж відбудеться реальний наступ.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю іноземним журналістам, коментуючи терміни майбутнього українського контрнаступу.

– Якщо послухати думки, (які звучали на базі, – Ред.) Рамштайн, то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то пройде місяць, можливо, два – зазначив він.

На думку Певкура, відсутність танків, наприклад, постачання Abrams від США – це не головна перешкода для ЗСУ. Основна проблема полягає в дощовій погоді, яка заважає руху військової техніки, стверджує очільник МО Естонії.

– Найбільшою перешкодою для контрнаступу є погода. Погода досить дощова – це ускладнює пересування важкої техніки. Українці скоріше чекають на покращення погоди, щоб приступити до масштабнішого звільнення територій, – вважає естонський міністр.

Джерело: ERR

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