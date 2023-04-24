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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ООН розглядає можливість допомогти ЄС розв’язати проблему українського зерна – ЗМІ

зерно
Фото: Unsplash

Офіційні особи Європейської комісії зустрілися з представниками п’яти східноєвропейських країн, щоб обговорити пропозиції щодо розв’язання проблеми величезного припливу українського зерна та інших харчових продуктів після того, як чотири з них – Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія – ввели заборони на імпорт українського зерна.

Про це заявив директор глобального Офісу ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік, повідомляє Politico.

– Доставлення зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами для пошуку рішень. Потреби злітно-посадкової смуги є значними, і ми маємо досвід боротьби зі складною логістикою при доставленні великих обсягів до нужденних країн, – сказав Фрік.

Як пише видання, ВПД вже доставляє харчові продукти, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Доля угоди тепер висить на волосині після того, як Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п’яти країн-членів ЄС, що межують з Україною.

Нагадаємо, імпорт українського зерна заборонили Угорщині, Польщі, Словаччині та Болгарії.

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Зерно

Єврокомісія, Зерно, ООН, Російська агресія, Україна
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