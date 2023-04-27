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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У президента Туреччини Ердогана стався інфаркт міокарда під час прямого ефіру – ЗМІ

У президента Туреччини Ердогана стався інфаркт міокарда під час прямого ефіру – ЗМІ
Фото: Getty Images

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, найімовірніше, стався інфаркт міокарда. Йому раптово стало погано під час прямого ефіру місцевого телеканалу Ulke TV, внаслідок чого журналістам довелося перервати трансляцію.

За даними турецьких видань, під час інтерв’ю на одному з місцевих каналів Ердоган раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів.

Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали й запустили рекламу. Орієнтовно через 20 хвилин трансляцію відновили.

Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана нібито стався серцевий напад, повідомляють місцеві ЗМІ. За неофіційними даними, турецького президента госпіталізували, а його стан – важкий.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай назвав стан здоров’я Ердогана хорошим і заявив, що у нього нібито легка застуда, проте інших підтверджень цієї інформації він не надав.

У Туреччині заплановані вибори президента на 14 травня. Чинний глава держави Реджеп Ердоган вже офіційно став кандидатом на посаду.

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Джерело: Avazturk

Інфаркт, Реджеп Ердоган, Телебачення, Туреччина, хвороби
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