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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

В Україні розробляють декілька версій безпілотних торпед

В Україні розробляють декілька версій безпілотних торпед
Фото: Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс розробляє декілька версій безпілотних торпед. Один з прототипів уже представили на виставці платформи для об’єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах Сил оборони та безпеки Brave1.

За даними видання Мілітарний, дальність ходу підводного дрона має становити 2 тис. км, а безпілотник повинен ідентифікувати зону глушіння.

За даними розробників, апарат може перебувати до трьох місяців в режимі очікування. Дрон здатний здійснювати автоматичне сканування області 3D-сонаром, гідрофоном, камерою, що дозволить створити мінні карти для подальшого розмінування.

Система наведення використовує GPS або ж працює за допомогою інерціальної системи навігації в умовах відсутності GPS (під водою) чи під час глушіння сигналу.

Апарат ідентифікує цілі за допомогою тепловізійних та відеокамер, а також візуально за допомогою нейромережі. Система наведення включає пасивну гідролокацію – ідентифікацію та пеленгування підводних та надводних об’єктів за допомогою гідрофонів.

Загалом розробляється три версії: TLK 1000 (4-12 м), TLK 400 (4-6 м), TLK 150 (2,5 м). TLK 150 буде оснащений електродвигуном, матиме 100 км ходу та здатність нести до 20-50 кг вибухівки. TLK 400 отримає 500 кг вибухівки та дальність ходу 1,2 тис. км. TLK 1000 із дальністю ходу 2 тис. км зможе нести до 5 тис. кг вибухівки.

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Джерело: Мілітарний

Безпілотники, Війна в Україні, витрати на оборону
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