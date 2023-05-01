За резолюцію ООН, в якій Росію називають агресором, проголосували Китай та Індія

Китайська делегація проголосувала за резолюцію Генеральної асамблеї, де Росія названа агресором.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на сторінці у Twitter.

У документі А/77/L.65 Співпраця між ООН та Радою Європи йдеться про безпрецедентні виклики, які стоять перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а раніше – проти Грузії.

– Враховуючи, що безпрецедентні виклики, які стоять сьогодні перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а доти – проти Грузії, та припинення членства РФ у Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між ООН та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити й підтримувати мир і безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, – йдеться у тексті резолюції.

Вона також закликає відшкодувати збитки, завдані жертвам російської військової агресії, та притягати до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права.

Окрім Китаю, за документ проголосував Казахстан і майже всі пострадянські республіки, окрім Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану – вони утрималися.

За проголосували також Індія та Бразилія, які Москва називає “дружніми”.

Всього за резолюцію проголосували 122 країни.

Голоси проти надійшли лише від п’яти держав. Окрім Росії, це Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія.

Проєкт резолюції було підготовлено 48 країнами. Окрім України, це, зокрема, США, Велика Британія, Японія, Швейцарія, Ірландія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Австралія, Хорватія, Чехія.

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