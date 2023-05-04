Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США

директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс
Фото: Getty Images

Росія, швидше за все, не зможе провести “значну наступальну операцію цього року” через нестачу боєприпасів і живої сили – незалежно від того, чи буде успішним контрнаступ ЗСУ. 

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

– Насправді, якщо Росія не ініціює обов’язкову мобілізацію і не забезпечить значні постачання боєприпасів від третіх сторін на додаток до наявних постачань з Ірану та інших країн, їй буде все складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції, – сказала Гейнс у Сенатському комітеті з питань Збройних сил.

Вона зауважила, що Путін, ймовірно, зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб вважати перемогою “консолідацію контролю над окупованою територією на сході й півдні України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не стане союзником НАТО”.

Попри таку оцінку, глава розвідки США сказала: малоймовірно, що Росія домовиться про паузу у війні в цьому році, якщо тільки політичні чинники “не змінять їхнє мислення”. А також зазначила, що російські війська готують “нові оборонні позиції” для українського контрнаступу та “здобули менше території у квітні, ніж за будь-який із трьох попередніх місяців”.

Читайте також
Путін може знизити амбіції, щоб утримати вже захоплені території України – розвідка США
Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США

Джерело: CNN
Війна в Україні, Розвідка, Росія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У РФ сьогодні ціль взяти Бахмут просто, щоб не виглядати ганьбищем на весь світ – Череватий
Бахмут
У Словаччині збирають понад мільйон євро, щоб купити танк для ЗСУ
танк Т-72
В Україні можуть знизити граничний вік для призовників – Міноборони
Міністерство оборони України
Вивезення Росією дітей з України є воєнним злочином: висновок Московського механізму ОБСЄ
Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США
РФ випередила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти в Китай – ЗМІ
бурова установка в росії
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь