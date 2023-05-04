Росія не зможе здійснити потужний наступ в Україні цього року – розвідка США

Росія, швидше за все, не зможе провести “значну наступальну операцію цього року” через нестачу боєприпасів і живої сили – незалежно від того, чи буде успішним контрнаступ ЗСУ.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

– Насправді, якщо Росія не ініціює обов’язкову мобілізацію і не забезпечить значні постачання боєприпасів від третіх сторін на додаток до наявних постачань з Ірану та інших країн, їй буде все складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції, – сказала Гейнс у Сенатському комітеті з питань Збройних сил.

Вона зауважила, що Путін, ймовірно, зменшив свої короткострокові амбіції в Україні, щоб вважати перемогою “консолідацію контролю над окупованою територією на сході й півдні України, а також забезпечення того, що Україна ніколи не стане союзником НАТО”.

Попри таку оцінку, глава розвідки США сказала: малоймовірно, що Росія домовиться про паузу у війні в цьому році, якщо тільки політичні чинники “не змінять їхнє мислення”. А також зазначила, що російські війська готують “нові оборонні позиції” для українського контрнаступу та “здобули менше території у квітні, ніж за будь-який із трьох попередніх місяців”.

Джерело : CNN

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