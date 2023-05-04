ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій, спрямований на треті країни, які роблять недостатньо для того, щоб запобігти ухиленню Росії від санкцій.

Як пише Bloomberg, передусім це стосується тих, які не можуть пояснити стрибки у торгівлі ключовими товарами чи технологіями.

За словами співрозмовників агентства, головна мета цього інструменту – утримати країни від допомоги Росії і перекрити торгові канали, які Москва може використовувати. Якщо це не спрацює, блок матиме можливість, як другий крок, запровадити цільові обмеження на ключові товари.

Джерела видання розповіли, що ЄС також має на меті розширити сферу дії деяких наявних експортних заходів і заборонити багато товарів, що йдуть транзитом через Росію.

Пакет санкцій, 11-й за рахунком від лютого 2022 року, здебільшого буде спрямований на усунення прогалин у вже запроваджених заходах, а також на посилення здатності блоку забезпечувати дотримання своїх обмежень.

Це реакція на те, як Москва досі могла постачати численні санкційні товари через треті країни.

Імпорт до Росії напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій, різко зріс із таких країн, як Казахстан, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай тощо.

Новий правозастосовний механізм надасть державам-членам право створювати два списки – один із третіх країн, а інший – для заборонених товарів.

Повідомляється, що у разі схвалення національними урядами цього механізму, рішення про те, які країни й товари будуть включені до списку, країни-члени ухвалюватимуть одноголосно. Заходи навряд чи спочатку будуть спрямовані проти Китаю, а зосереджуватимуться переважно на країнах Центральної Азії та безпосередніх сусідах Росії.

Крім того, запропонований пакет полегшить запровадження санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів для їхнього ухвалення. Блок має намір завершити розробку заходів до саміту G7 наприкінці цього місяця, тож очікується, що держави-члени обговорять ці пропозиції найближчими днями.

Джерело : Bloomberg

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