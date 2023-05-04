Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Світові новини
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg

контейнери
Фото: Unsplash

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій, спрямований на треті країни, які роблять недостатньо для того, щоб запобігти ухиленню Росії від санкцій.

Як пише Bloomberg, передусім це стосується тих, які не можуть пояснити стрибки у торгівлі ключовими товарами чи технологіями.

За словами співрозмовників агентства, головна мета цього інструменту – утримати країни від допомоги Росії і перекрити торгові канали, які Москва може використовувати. Якщо це не спрацює, блок матиме можливість, як другий крок, запровадити цільові обмеження на ключові товари.

Джерела видання розповіли, що ЄС також має на меті розширити сферу дії деяких наявних експортних заходів і заборонити багато товарів, що йдуть транзитом через Росію.

Пакет санкцій, 11-й за рахунком від лютого 2022 року, здебільшого буде спрямований на усунення прогалин у вже запроваджених заходах, а також на посилення здатності блоку забезпечувати дотримання своїх обмежень.

Це реакція на те, як Москва досі могла постачати численні санкційні товари через треті країни.

Імпорт до Росії напівпровідників, інтегральних схем та інших технологій, різко зріс із таких країн, як Казахстан, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай тощо.

Новий правозастосовний механізм надасть державам-членам право створювати два списки – один із третіх країн, а інший – для заборонених товарів.

Повідомляється, що у разі схвалення національними урядами цього механізму, рішення про те, які країни й товари будуть включені до списку, країни-члени ухвалюватимуть одноголосно. Заходи навряд чи спочатку будуть спрямовані проти Китаю, а зосереджуватимуться переважно на країнах Центральної Азії та безпосередніх сусідах Росії.

Крім того, запропонований пакет полегшить запровадження санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх країн-членів для їхнього ухвалення. Блок має намір завершити розробку заходів до саміту G7 наприкінці цього місяця, тож очікується, що держави-члени обговорять ці пропозиції найближчими днями.

Читайте також
Новий пакет санкцій ЄС проти РФ ухвалять не раніше середини травня – МЗС Польщі
ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg

Джерело: Bloomberg
Європейський Союз, Росія, Санкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи готовий Сі Цзіньпін стати посередником у завершенні війни і чи на користь це Україні
ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg
Кремль досі не готовий до серйозної дипломатії – Блінкен
Ентоні Блінкен
Стратегічна ініціатива перейшла до України: експерт про пожежі на нафтобазах РФ
пожежа в Ставрополі
У російському Ставрополі загасили пожежу на складі пального
пожежа в Ставрополі
Всі мотиви на користь РФ. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака по Кремлю – ЗМІ
Кремль
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
ЄС націлився на країни, які допомагають Росії обходити санкції – Bloomberg
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь