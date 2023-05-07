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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Активно готуємося до нових заходів у травні й червні: Зеленський про постачання зброї та підтримку України

Активно готуємося до нових заходів у травні й червні: Зеленський про постачання зброї та підтримку України

Україна цими днями активно готується до нових заходів у травні та червні. Держава має зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах з нашими партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 7 травня 2023 року.

Наразі дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей, говорив про те, що робить держава-агресор, і про те, як ми захищаємо життя, вважає президент.

– Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не зупиняється ні на день, – наголосив Зеленський.

Очільник держави повідомив, що уряд підготував важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу, а також триває підготовка санкційних рішень проти агресора.

– Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру, – зазначив він.

Президент розповів, що зараз дуже детально опрацьовуються з іншими партнерами нові кроки в допомозі Україні, які очікуються найближчим часом.

Йдеться про те, що потрібно для української сили на передовій, захисту нашого неба, правосуддя проти терористів і швидшого відновлення миру для всієї української землі.

Зеленський анонсував, що про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, він обовʼязково повідомить суспільство.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Нікополь, Офіс президента, Херсон
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