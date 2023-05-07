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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Над Чорним морем російський СУ-35 перехопив польський літак. НАТО підняло авіацію

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

5 травня над Чорним морем російський Су-35 вийшов на перехоплення літака Let L-410 Turbolet, що належить польській прикордонній службі.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Польський літак виконував планову патрульну місію під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що агресивні маневри російського винищувача викликали високу турбулентність і труднощі в управлінні польським літаком.

Два винищувачі повітряних сил Румунії і два винищувачі повітряних сил Іспанії, які входять до складу бойової повітряної поліції, підняли по тривозі. Літаки готові були втрутитись, та з’ясувалося, що в цьому не було потреби.

Польський екіпаж літака під час небезпечних маневрів російського Су-35 поводився спокійно та професійно. Літак Let L-410 Turbolet без проблем приземлили в аеропорту імені Михаіла Когелнічану близько 13:50. Ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

Польський літак L410 UVP-E20 перебуває в Румунії з 19 квітня по 17 травня в рамках багатоцільової морської місії Західне Чорне море – 2023. Це спільна операція, яку очолює Румунія і координує Frontex. Польща, Іспанія та Швеція також беруть участь в операції разом з двома агентствами Європейського Союзу.

Мета місії – запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря і боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні.

літаки РФ, Польща, Румунія
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