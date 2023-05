Над Чорним морем російський СУ-35 перехопив польський літак. НАТО підняло авіацію

5 травня над Чорним морем російський Су-35 вийшов на перехоплення літака Let L-410 Turbolet, що належить польській прикордонній службі.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Польський літак виконував планову патрульну місію під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що агресивні маневри російського винищувача викликали високу турбулентність і труднощі в управлінні польським літаком.

Два винищувачі повітряних сил Румунії і два винищувачі повітряних сил Іспанії, які входять до складу бойової повітряної поліції, підняли по тривозі. Літаки готові були втрутитись, та з’ясувалося, що в цьому не було потреби.

Польський екіпаж літака під час небезпечних маневрів російського Су-35 поводився спокійно та професійно. Літак Let L-410 Turbolet без проблем приземлили в аеропорту імені Михаіла Когелнічану близько 13:50. Ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

On Friday May 5th, a L410 TURBOLET aircraft belonging to the Polish Border Guard, was intercepted at 60 km East from Romania’s airspace, by a Russian Sukhoi Su-35 fighter plane, while performing with Romanian Border Police a Frontex routine patrol mission: https://t.co/vkvtlVVzmN pic.twitter.com/vrQLeCps1q

— MApN (@MApNRomania) May 6, 2023