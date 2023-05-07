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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Прем’єр-міністр Словаччини заявив, що хоче піти у відставку

Едуард Гегер
Фото: Getty Images

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Едуард Гегер звернувся до президентки Зузани Чапутової з проханням відкликати його мандат.

Про це він заявив під час пресконференції в неділю, повідомляє Aktuality.

Як пише видання, перед цим він запропонував їй ще дві альтернативи. Перша – президентка призначить на вакантні міністерські посади своїх кандидатів. Друга – уряд більше не очолюватиме Гегер, але нинішні люди залишаться у відомствах, які забезпечують реалізацію Плану відновлення, сферу правосуддя чи допомогу Україні.

– Жодна з альтернатив не була прийнята главою держави. Саме тому я вирішив просити про відкликання повноважень, – заявив Гегер.

7 травня о 15:00 президентка Словаччини зустрічається з в.о. прем’єр-міністра. Якщо він вирішить відкликати свої повноваження, то разом з Гегером піде у відставку і весь уряд. Після цього президентці доведеться доручити формування нового кабінету комусь іншому, хто приведе Словаччину до дострокових виборів.

Журналісти зауважують, що новий уряд повинен буде постати перед парламентом і попросити вотум довіри. Враховуючи, що це будуть висуванці президента, можна припустити, що знайти 76 голосів у парламенті, які підтримають новий кабінет, буде складно. Якщо він не отримає вотуму довіри, то знову правитиме в тому ж режимі, в якому до цього часу працював кабінет Гегера. Таким чином, він матиме обмежені повноваження.

Уряд Едуарда Гегера був створений 1 квітня 2021 року, коли його призначила президентка Зузана Чапутова. Через місяць, а саме 4 травня, він також отримав довіру Національної ради. Гегер замінив на цій посаді голову OĽaNO Ігоря Матовича, який був змушений піти у відставку через тиск з боку партнера по коаліції SaS. Матович перейшов на посаду міністра фінансів.

Однак розбіжності між ним і SaS тривали. У вересні 2022 року це призвело до виходу SaS з коаліції. Таким чином, кабінет Гегера кілька місяців правив у меншості.

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Прем’єр-міністр Словаччини заявив, що хоче піти у відставку

відставка, Словаччина, уряд
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