США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася

Сполучені Штати Америки пропонували Туреччині надіслати в Україну систему протиповітряної оборони С-400, придбану раніше у Російської Федерації. Однак Анкара відмовилася від цієї пропозиції.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в коментарі іноземним журналістам.

У США розповіли, що наявність системи С-400 виключає Туреччину з програми розроблення та опанування сучасних західних винищувачів F-35, тому запропонували Анкарі передати контроль над системою Америці чи іншій країні, серед яких була Україна.

– США просили нас відправити С-400 в Україну, а ми відповіли – ні, – сказав турецький міністр.

Він заявив, що ці пропозиції для його країни вважаються неприйнятними, оскільки вони нібито спрямовані на порушення суверенітету Туреччини.

Очільник МЗС Туреччини сказав, що нині країна не хоче повертатися до програми, а має бажання повернути сплачені гроші, оскільки літаки вона так і не отримала. Однак Туреччина хоче придбати у США винищувачі F-16 та запчастини.

Джерело: Anadolu

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