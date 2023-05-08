Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася

США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки пропонували Туреччині надіслати в Україну систему протиповітряної оборони С-400, придбану раніше у Російської Федерації. Однак Анкара відмовилася від цієї пропозиції.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в коментарі іноземним журналістам.

У США розповіли, що наявність системи С-400 виключає Туреччину з програми розроблення та опанування сучасних західних винищувачів F-35, тому запропонували Анкарі передати контроль над системою Америці чи іншій країні, серед яких була Україна.

– США просили нас відправити С-400 в Україну, а ми відповіли – ні, – сказав турецький міністр.

Він заявив, що ці пропозиції для його країни вважаються неприйнятними, оскільки вони нібито спрямовані на порушення суверенітету Туреччини.

Очільник МЗС Туреччини сказав, що нині країна не хоче повертатися до програми, а має бажання повернути сплачені гроші, оскільки літаки вона так і не отримала. Однак Туреччина хоче придбати у США винищувачі F-16 та запчастини.

Читайте також
РФ виснажує нашу систему ППО, намагаючись знайти спосіб її обходити – Гуменюк
Наталія Гуменюк

Джерело: Anadolu

Війна в Україні, Літаки, Туреччина, Україна-Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Херсоні після вибухів частково зникло світло
США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
Повітряна тривога: загроза запуску Shahed на Дніпропетровщині та Запоріжжі
США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Більше схоже на петарду: що сталося у Кремлі та чи здатні дрони ЗСУ атакувати Москву
кремль горить
Росія буде в паніці, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ – заступник міністра оборони
військовий ЗСУ
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
США пропонували Туреччині надіслати в Україну російську систему ППО С-400, але Анкара відмовилася
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь