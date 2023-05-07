Вісім загиблих, семеро поранених. В американському Техасі сталася стрілянина у ТЦ

В американському штаті Техас у місті Аллен, в суботу, 6 травня, сталася стрілянина у торговому центрі Allen Premium Outlets.

За даними поліції, в результаті інциденту вісім людей загинули й щонайменше семеро дістали поранення.

Як повідомив на пресконференції начальник поліції Аллена Браян Гарві, нападник був застрелений поліцейським, який опинився на місці події. На думку представників влади, нападник діяв сам.

За інформацією установи Medical City Healthcare, яка керує 16 лікарнями в цьому районі, до травматологічних відділень надійшли поранені “у віці від 5 до 61 року”. У якому стані були постраждалі, не уточнюється.

Губернатор Техасу Грег Ебботт розпорядився надати всю необхідну допомогу місцевій владі, назвавши події “жахливою трагедією”.

– Запропонував повну підтримку штату Техас місцевій владі для оперативного надання необхідної допомоги та ресурсів, – йдеться у заяві на сайті губернатора.

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден вже “поінформований про стрілянину”.

Джерело : Deutsche Welle

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