Європарламент схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
У вівторок, 9 травня, Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною ще на рік.
Як поінформували в пресслужбі установи, таке рішення схвалили 537 євродепутатів, 42 висловилися проти, а 38 – утрималися.
Йдеться про призупинення ще на рік дії імпортних мит, антидемпінгових мит і захисних заходів щодо українського експорту до Європейського Союзу. Такий крок спрямований на підтримку української економіки в умовах повномасштабної війни.
– Європарламент дав “зелене світло” призупиненню імпортних мит ЄС на український експорт сільськогосподарської продукції ще на рік для підтримки економіки країни, – зазначається у повідомленні.
Рішення стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін ЄС, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, яка підпадає під дію тарифів і квот.
Українські промислові товари оподатковуються нульовим митом з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
В Європарламенті наголосили, що Євросоюз є важливим торгівельним партнером України, на частку якого припадало 39,5% всього обсягу торгівлі нашої країни станом на 2021 рік. Водночас Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС (близько 1,2% загального обсягу торгівлі блоку).
Тож заходи з лібералізації торгівлі мають ключове значення для посилення стійкості нашої країни, яка поступово інтегрується у внутрішній ринок ЄС.
Рішення про продовження безмитної торгівлі ще має затвердити Рада ЄС. Після цього його опублікують в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації.
Як відомо, на початку червня 2022 року Євросоюз скасував усі мита і квоти на продукцію з України терміном на рік, значно спростивши доступ на свій ринок для українських експортерів. Термін дії цих заходів завершується 5 червня 2023 року.
З 2 травня цього року Єврокомісія, попри протести України, заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть до 5 червня.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников