Європарламент схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік

У вівторок, 9 травня, Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною ще на рік.

Як поінформували в пресслужбі установи, таке рішення схвалили 537 євродепутатів, 42 висловилися проти, а 38 – утрималися.

Йдеться про призупинення ще на рік дії імпортних мит, антидемпінгових мит і захисних заходів щодо українського експорту до Європейського Союзу. Такий крок спрямований на підтримку української економіки в умовах повномасштабної війни.

– Європарламент дав “зелене світло” призупиненню імпортних мит ЄС на український експорт сільськогосподарської продукції ще на рік для підтримки економіки країни, – зазначається у повідомленні.

Рішення стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін ЄС, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, яка підпадає під дію тарифів і квот.

Українські промислові товари оподатковуються нульовим митом з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

В Європарламенті наголосили, що Євросоюз є важливим торгівельним партнером України, на частку якого припадало 39,5% всього обсягу торгівлі нашої країни станом на 2021 рік. Водночас Україна є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС (близько 1,2% загального обсягу торгівлі блоку).

Тож заходи з лібералізації торгівлі мають ключове значення для посилення стійкості нашої країни, яка поступово інтегрується у внутрішній ринок ЄС.

Рішення про продовження безмитної торгівлі ще має затвердити Рада ЄС. Після цього його опублікують в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації.

Як відомо, на початку червня 2022 року Євросоюз скасував усі мита і квоти на продукцію з України терміном на рік, значно спростивши доступ на свій ринок для українських експортерів. Термін дії цих заходів завершується 5 червня 2023 року.

З 2 травня цього року Єврокомісія, попри протести України, заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть до 5 червня.

Джерело : Європарламент

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