Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн

Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
Фото: Pexels

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть з 2 травня до 5 червня.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Єврокомісії. У повідомленні йдеться, що заходи нібито є необхідними через переповнення складів потужностей і логістичних ланцюжків, з якими зіткнулися п’ять країн, та можуть бути подовжені.

Водночас зберігається транзит зазначених товарів через п’ять держав далі в Європейський Союз або інші країни за його межами.

У Єврокомісії зазначають, що обмеження є частиною загального пакету підтримки та будуть доповнені фінансовою підтримкою фермерів у п’яти країнах, щоб полегшити транзит українського експорту зерна дорогами Солідарності до інших держав.

– Комісія готова знову запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року, доки зберігається виняткова ситуація, – йдеться у документі.

Єврокомісія додала, що готова також розпочинати оцінку ситуації на ринку Європейського Союзу для інших чутливих продуктів з України.

Читайте також
РФ вкрала з окупованих територій України пшениці щонайменше на $1 млрд – Bloomberg
Зерно

Джерело: Єврокомісія
Єврокомісія, Європейський Союз, Болгарія, Війна в Україні, вирощення пшениці, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пригожин збрехав: у ЗСУ спростували загибель командувача тероборони Танцюри
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
По-іншому воювати вони там не можуть: Маляр про тактику росіян у вуличних боях
Ганна Маляр
Посол США в Пекіні: Ми б хотіли, щоб Китай примусив Росію вивести свої війська з України
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
”Забавовнило” ФСБівців: у Сімферополі прогриміли вибухи
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
У Чаплинці на Херсонщині окупанти утримують і катують до 10 цивільних – Генштаб
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
лавра Київ
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина
Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь