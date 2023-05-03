Єврокомісія заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику в п’ять країн

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження триватимуть з 2 травня до 5 червня.

Відповідне рішення опубліковано на сайті Єврокомісії. У повідомленні йдеться, що заходи нібито є необхідними через переповнення складів потужностей і логістичних ланцюжків, з якими зіткнулися п’ять країн, та можуть бути подовжені.

Водночас зберігається транзит зазначених товарів через п’ять держав далі в Європейський Союз або інші країни за його межами.

У Єврокомісії зазначають, що обмеження є частиною загального пакету підтримки та будуть доповнені фінансовою підтримкою фермерів у п’яти країнах, щоб полегшити транзит українського експорту зерна дорогами Солідарності до інших держав.

– Комісія готова знову запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року, доки зберігається виняткова ситуація, – йдеться у документі.

Єврокомісія додала, що готова також розпочинати оцінку ситуації на ринку Європейського Союзу для інших чутливих продуктів з України.

Джерело : Єврокомісія

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