У Токіо запустили Інвестиційну платформу для України – ЄБРР
Банки розвитку країн G7 спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) обговорили та погодили створення Інвестиційної платформи для України. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.
Рішення схвалили у Токіо, де відбувається зустріч міністрів фінансів країн G7.
Серед банків-учасників інвестиційної платформи, крім ЄБРР, – банки розвитку з Японії, Франції, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини. За задумом, спільна інвестиційна платформа допоможе банкам, які не присутні в Україні, брати участь в проєктах відбудови.
— Потреби України в період відновлення є величезними і виходять за межі можливостей будь-якої окремої установи. Як наслідок, необхідна ретельна координація між партнерами України для досягнення максимальної ефективності, створення синергії та посилення впливу, – йдеться у повідомленні ЄБРР.
ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, прагне збільшити допомогу Україні ще до того, як завершиться війна.
Глава Мінфіну США Дженет Єллен напередодні назвала серед пріоритетів зустрічі міністрів допомогу Україні і підкреслила, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.
Джерело: ЄБРР
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов