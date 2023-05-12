У Токіо запустили Інвестиційну платформу для України – ЄБРР

Банки розвитку країн G7 спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) обговорили та погодили створення Інвестиційної платформи для України. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Рішення схвалили у Токіо, де відбувається зустріч міністрів фінансів країн G7.

Серед банків-учасників інвестиційної платформи, крім ЄБРР, – банки розвитку з Японії, Франції, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини. За задумом, спільна інвестиційна платформа допоможе банкам, які не присутні в Україні, брати участь в проєктах відбудови.

— Потреби України в період відновлення є величезними і виходять за межі можливостей будь-якої окремої установи. Як наслідок, необхідна ретельна координація між партнерами України для досягнення максимальної ефективності, створення синергії та посилення впливу, – йдеться у повідомленні ЄБРР.

ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, прагне збільшити допомогу Україні ще до того, як завершиться війна.

Глава Мінфіну США Дженет Єллен напередодні назвала серед пріоритетів зустрічі міністрів допомогу Україні і підкреслила, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

Джерело: ЄБРР

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