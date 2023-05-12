З понеділка спецпредставник Китаю відвідає п’ять країн, серед них Україна та РФ
З понеділка, 15 травня, спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей розпочне візити до п’ятьох країн, щоб “сприяти мирним переговорам” у війні Росії проти України.
Про це речник МЗС КНР Ван Веньбін повідомив у п’ятницю, 11 травня, пише CNN.
Спецпредставник Пекіна планує приїхати до України, Росії, Польщі, Франції та Німеччини.
– Візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом готовності Китаю переконувати й сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру, — заявив речник міністерства.
Нагадаємо, у роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2023, Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. План щодо врегулювання війни РФ проти України налічує 12 пунктів.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов