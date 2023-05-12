З понеділка спецпредставник Китаю відвідає п’ять країн, серед них Україна та РФ

З понеділка, 15 травня, спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей розпочне візити до п’ятьох країн, щоб “сприяти мирним переговорам” у війні Росії проти України.

Про це речник МЗС КНР Ван Веньбін повідомив у п’ятницю, 11 травня, пише CNN.

Спецпредставник Пекіна планує приїхати до України, Росії, Польщі, Франції та Німеччини.

– Візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом готовності Китаю переконувати й сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру, — заявив речник міністерства.

Нагадаємо, у роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2023, Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. План щодо врегулювання війни РФ проти України налічує 12 пунктів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.