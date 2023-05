Суперечить політиці ЄС: Брюссель про відновлення авіаперельотів із Грузії до РФ

Рішення Грузії поновити авіаційне сполучення з РФ викликає занепокоєння щодо її подальшого просування до Євросоюзу та суперечить санкційній політиці ЄС.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Він висловив жаль через рішення грузинського уряду про поновлення польотів до/з РФ.

Стано додав, що такий крок з боку грузинської влади “викликає занепокоєння щодо шляху Грузії до ЄС”.

Він також нагадав про зобов’язання офіційного Тбілісі узгоджувати свої рішення з позицією Євросоюзу у зовнішній політиці, як прописано в Угоді про асоціацію Грузія-ЄС.

Georgia:????????regrets decision to resume flights between ????????&????????.This raises concerns about Georgia’s EU path & commitment 2align w/???????? foreign policy decisions,incl.on sanctions. It raises serious safety concerns too as ⁦ @icao ⁩ qualified???????? planes as unsafe https://t.co/1u8ZKpVYkJ

Стано навів дані, що рівень узгодження зовнішньої політики Грузії та політики в сфері безпеки з нормами Євросоюзу знизився із 44% у 2022 році до 31% цього року.

Речник також нагадав про застереження з боку Міжнародної організаціії цивільної авіації, яка висловила сумніви щодо безпеки російських літаків.

Відреагували на рішення Грузії і в Міністерстві закордонних справ України.

The world is isolating Russia to force it to stop the war, but Georgia is welcoming Russian airlines and sending its own to Moscow. All while 20% of Georgian territory remains occupied by Russia with impunity. The Kremlin will surely be delighted with such a result.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 16, 2023