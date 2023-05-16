Суперечить політиці ЄС: Брюссель про відновлення авіаперельотів із Грузії до РФ

Рішення Грузії поновити авіаційне сполучення з РФ викликає занепокоєння щодо її подальшого просування до Євросоюзу та суперечить санкційній політиці ЄС.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Він висловив жаль через рішення грузинського уряду про поновлення польотів до/з РФ.

– Через злочинну агресивну війну РФ проти України Європейський Союз та низка інших країн запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери не дозволяємо польоти з Росії та над нею. Тож це дуже важливо пам’ятати, – зазначив речник.

Стано додав, що такий крок з боку грузинської влади “викликає занепокоєння щодо шляху Грузії до ЄС”.

Він також нагадав про зобов’язання офіційного Тбілісі узгоджувати свої рішення з позицією Євросоюзу у зовнішній політиці, як прописано в Угоді про асоціацію Грузія-ЄС.

Georgia:????????regrets decision to resume flights between ????????&????????.This raises concerns about Georgia’s EU path & commitment 2align w/???????? foreign policy decisions,incl.on sanctions. It raises serious safety concerns too as ⁦@icao⁩ qualified???????? planes as unsafe https://t.co/1u8ZKpVYkJ — Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 16, 2023

Стано навів дані, що рівень узгодження зовнішньої політики Грузії та політики в сфері безпеки з нормами Євросоюзу знизився із 44% у 2022 році до 31% цього року.

Речник також нагадав про застереження з боку Міжнародної організаціії цивільної авіації, яка висловила сумніви щодо безпеки російських літаків.

Відреагували на рішення Грузії і в Міністерстві закордонних справ України.

– Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль точно буде в захваті від такого результату, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

The world is isolating Russia to force it to stop the war, but Georgia is welcoming Russian airlines and sending its own to Moscow. All while 20% of Georgian territory remains occupied by Russia with impunity. The Kremlin will surely be delighted with such a result. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 16, 2023

Як відомо, в Грузії вирішили відновити авіарейси до Росії та у зворотному напрямку з 17 травня. Дозволи виконувати прямі рейси вже отримали грузинська авіакомпанія Georgian Airways і російський перевізник Азимут.

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