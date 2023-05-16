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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Суперечить політиці ЄС: Брюссель про відновлення авіаперельотів із Грузії до РФ

Грузія-літак
Фото: Depositphotos

Рішення Грузії поновити авіаційне сполучення з РФ викликає занепокоєння щодо її подальшого просування до Євросоюзу та суперечить санкційній політиці ЄС.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Він висловив жаль через рішення грузинського уряду про поновлення польотів до/з РФ.

– Через злочинну агресивну війну РФ проти України Європейський Союз та низка інших країн запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери не дозволяємо польоти з Росії та над нею. Тож це дуже важливо пам’ятати, – зазначив речник.

Стано додав, що такий крок з боку грузинської влади “викликає занепокоєння щодо шляху Грузії до ЄС”.

Він також нагадав про зобов’язання офіційного Тбілісі узгоджувати свої рішення з позицією Євросоюзу у зовнішній політиці, як прописано в Угоді про асоціацію Грузія-ЄС.

Стано навів дані, що рівень узгодження зовнішньої політики Грузії та політики в сфері безпеки з нормами Євросоюзу знизився із 44% у 2022 році до 31% цього року.

Речник також нагадав про застереження з боку Міжнародної організаціії цивільної авіації, яка висловила сумніви щодо безпеки російських літаків.

Відреагували на рішення Грузії і в Міністерстві закордонних справ України.

– Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє свої до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль точно буде в захваті від такого результату, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як відомо, в Грузії вирішили відновити авіарейси до Росії та у зворотному напрямку з 17 травня. Дозволи виконувати прямі рейси вже отримали грузинська авіакомпанія Georgian Airways і російський перевізник Азимут.

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грузія

Європейський Союз, авіація, Грузія, МЗС України, Російська агресія
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