У Грузії планують відновити авіарейси з Росії з 17 травня: видано перший дозвіл

Росія і Грузія планують відновити авіасполучення між країнами, незважаючи на попередження з боку Сполучених Штатів.

Як заявив глава Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі, перший рейс відбудеться 17 травня.

Він запевнив, що жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції, не зможе літати до Грузії.

– За даними на цей раз, п’ять авіакомпаній подали заявки на прямі рейси між Росією і Грузією. Серед них грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Ми проаналізували приклади всіх країн, до яких авіакомпанії РФ виконують рейси, а значить, у паралельному режимі згадані авіакомпанії працюють і в Росії, і можна сказати, що ми ухвалили найжорсткіше рішення. Це означає, що жодна з авіакомпаній, які потрапили під санкції за чорним списком країн Європи, жоден із літаків, підтримка яких припинена виробником, не полетить до Грузії, – сказав він.

Давіташвілі додав, що сьогодні у грузинської сторони існують відповідні критерії для подання заявки на виконання рейсу.

– І авіакомпанія, яка бажає виконати рейс, має відповідати цим критеріям. Як я вже говорив, уже отримано заявки п’яти авіакомпаній, із них перевірку однієї вже завершено, це авіакомпанія Азимут, яка зможе виконувати рейси з 17 травня, – сказав він.

Глава агентства цивільної авіації Грузії уточнив, що дозвіл для авіакомпанії Азимут було видано сьогодні, 15 травня.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін вирішив скасувати візовий режим для громадян Грузії, а грузини з 15 травня зможуть відвідувати Росію з туристичною метою терміном до 90 днів без оформлення віз. Влада України назвала це “угодою з дияволом“.

Після того, як стало відомо про відновлення авіарейсів із РФ, під будівлею МЗС Грузії почався протест проти прямого авіасполучення з країною-агресором.

Зі свого боку Держдеп США раніше застерігав Грузію від поглиблення відносин із Росією на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вашингтон навіть заявив про можливість введення санкцій проти авіакомпаній з Грузії, якщо Тбілісі вирішить відновити перельоти в Росію.

Джерело: Imedinews

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