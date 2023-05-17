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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 – Єрмак

Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Уряд Бельгії оголосив про готовність навчати українських пілотів на американських багатофункціональних винищувачах F-16.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, Україні необхідні додаткові винищувачі.

– Нам потрібні винищувачі. І ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія, – зазначив керівник Офісу президента.

За його словами, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на саміті Ради Європи домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України бойовими повітряними можливостями, підтримуючи всім – від навчання пілотів до закупівлі літаків F16.

Єрмак зазначив, що також прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив свою віру в те, що місце України – в НАТО.

Лідери Великої Британії та Нідерландів погодилися з важливістю того, щоб союзники надавали довгострокову безпекову підтримку Україні, запевняє Єрмак.

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Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 – Єрмак

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