Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Держдепі США не виключають можливості визнання РФ державою – спонсором тероризму
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент не відкидає можливості внесення Росії до списку держав – спонсорів тероризму за звірства в Україні.
Під час відповідей на запитання на слуханнях у комітеті Сенату сенатор Ліндсі Грем запитала Блінкена щодо можливості внесення РФ до списку держав – спонсорів тероризму.
– Ніколи не кажи ніколи, – відповів Ентоні Блінкен.
Джерело: CNN
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