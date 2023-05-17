У Держдепі США не виключають можливості визнання РФ державою – спонсором тероризму

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент не відкидає можливості внесення Росії до списку держав – спонсорів тероризму за звірства в Україні.

Під час відповідей на запитання на слуханнях у комітеті Сенату сенатор Ліндсі Грем запитала Блінкена щодо можливості внесення РФ до списку держав – спонсорів тероризму.

– Ніколи не кажи ніколи, – відповів Ентоні Блінкен.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.