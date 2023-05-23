Радар ППО TRML-4D, автотехніка та БПЛА Vector: Німеччина виділила пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшла радіолокаційна станція повітряного спостереження та інші системи.

Зокрема, Німеччина передає Україні одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D, яка використовує новітню технологію AESA. Вона здатна виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких, низьколітаючих, маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

Водночас у списку зазначено дві мостоукладальні машини Biber, три мобільні системи розмінування, а також 46 розвідувальних безпілотників Vector, вісім засобів протидронної боротьби та одну систему радіоелектронної розвідки.

У переліку згадується надання автомобільної техніки: шести прикордонних автомобілів, двох ваговозів 8х6, п’яти сідельних тягачів із напівпричепами, 34 пікапів і восьми ваговозів Zetros.

Джерело: Федеральний уряд Німеччини

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