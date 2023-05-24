Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
Німеччина передасть Україні 54 дрони-розвідники Vector, які стали частиною нового пакета військової допомоги. Факти ICTV зібрали всі технічні характеристики безпілотника Vector та пояснюють, на що він здатен.
Vector – це безпілотний літальний апарат німецької компанії Quantum Systems, розроблений для проведення розвідувальних операцій у складних погодних умовах. Дрон може перебувати в повітрі до 120 хвилин, вести відеоспостереження та знімати на відстані до 30 км.
Технічні характеристики дрона Vector
- радіус польоту: 15 км з можливим збільшенням до 25 км;
- максимальний час у польоті: дві години;
- крейсерна швидкість: до 25 м/с;
- розмах крил: 2,8 м;
- максимальна злітна вага: 7,4 кг;
- вага корисного навантаження: 10% ваги дрона (залежно від модифікації апарата).
БПЛА має систему перевтілення два в одному, його можна трансформувати в конфігурацію мультикоптера Scorpion і збільшити спектр виконання завдань. Vector створений для розвідки в складних місцевостях і на далеких відстанях від оператора пункту управління.
Апарат здатний виконувати бойові завдання, а робота його двигуна – майже безшумна. Vector є авіаційним комплексом, створеним для проведення спостережень за різними об’єктами, отримання фото- або відеокоординат, передавання цієї інформації на пункт управління.
Відомо, що у військовій справі німецький БПЛА Vector розв’язує питання коригування вогню під час ведення артилерійського бою. Кожен такий дрон коштує близько €180 тис.
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