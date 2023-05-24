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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Іспанія не зможе надати Україні F-16: глава Міноборони пояснила чому

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Іспанія не може приєднатися до коаліції винищувачів для України, оскільки не має на озброєнні F-16, відповідно, про навчання українських пілотів також не йдеться.

Про це заявила міністр оборони країни Маргарита Роблес.

Водночас вона наголосила, що Іспанія продемонструвала безперебійну військову підтримку України та вже надала шість із десяти обіцяних танків, передає інше озброєння та навчає українських військових.

За її словами, Іспанія має на озброєнні бойові літаки F-18 та Eurofighter, а кожен вид винищувачів “має свою динаміку”.

– Іспанія збирається зробити внесок, який може, і надати те, що має, відповідно до своїх можливостей. Але ми також вважаємо, що навчання та робота із супроводу поранених, а також навчання військових медичних працівників є дуже важливими, – підсумувала Роблес.

19 травня президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля із союзниками з навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

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Джерело: TeleMadrid

Іспанія, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України
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