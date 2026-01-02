Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив певними діями щодо Ірану, де вже кілька днів тривають протести через економічні труднощі, якщо країна продовжить вбивати протестувальників.

Про це глава Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Заява Трампа до Ірану

– Якщо Іран стрілятиме і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій, – запевняє Трамп.

В Ірані вже п’ять днів тривають протести внаслідок різкого падіння курсу національної валюти та стрімкого зростання цін.

За інформацією журналістів, найбільші за останні три роки протести в Ірані, викликані погіршенням економічної ситуації, спровокували насильство в декількох провінціях. Новинні видання повідомляють щонайменше про сімох загиблих і 17 поранених.

Наприкінці грудня президент США Дональд Трамп висловив готовність схвалити подальші удари Ізраїлю по території Ірану в разі продовження Тегераном ядерних та ракетних розроблень.

Крім цього, США запровадили нові санкції проти 10 фізичних та юридичних осіб в Ірані та Венесуелі через співпрацю у сфері виробництва, продажу та постачання безпілотників.