Президент США Дональд Трамп вживає високі дози аспірину, має набряки кінцівок і періодично стикається із труднощами зі слухом. Однак глава Білого дому наполягає, що перебуває в хорошій формі.

Трамп про стан свого здоров’я

Як пише The Wall Street Journal, 79-річний президент США приймає більше аспірину, ніж рекомендують лікарі.

Дональд Трамп деякий час намагався носити компресійні шкарпетки від набряків щиколоток. Однак згодом припинив, тому що вони йому не сподобалися.

Трамп розповів, що велика доза аспірину, яку він приймає щодня, призводить до легкого утворення синців. Лікарі рекомендували йому знизити дозу, але він відмовився від поради, оскільки приймає препарат вже 25 років.

Водночас президент США шкодує про те, що пройшов обстеження за допомогою сучасних методів візуалізації, оскільки це привернуло увагу до стану його здоров’я.

– Озираючись назад, я розумію, як шкода, що я це зробив, тому що це дало їм трохи приводу для нападок, – сказав Трамп, коментуючи своє рішення пройти обстеження серцево-судинної системи та черевної порожнини у жовтні.

Водночас Трамп розповів, що починає свій день рано-вранці в офісі в резиденції Білого дому. Потім близько 10:00 ранку спускається вниз, щоб працювати в Овальному кабінеті, де і працює до 19:00 або 20:00 вечора.

Трамп заявив, що дослухався до поради своїх співробітників уповільнити темп роботи, зокрема провів близько двох тижнів у Мар-а-Лаго — зимовій резиденції Білого дому — на Різдво і Новий рік. Йому також порадили намагатися бути уважним під час публічних заходів.

Лікар Трампа, капітан ВМС США Шон Барбабелла, заявив, що його пацієнт перебуває у виключно хорошому стані здоров’я та ідеально підходить для виконання своїх обов’язків головнокомандувача.

Білий дім надав результати аналізу електрокардіограми президента США, виконаного за допомогою штучного інтелекту. Серцевий вік Трампа виявився приблизно на 14 років молодшим за біологічний. На думку Трампа, генетика є дуже важливою. Свою генетику він назвав дуже хорошою.