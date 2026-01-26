Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між командами України, Росії та США запланована на неділю, 1 лютого.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 26 січня.

Зеленський про нову тристоронню зустріч

– Сьогодні була вже повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами, – зазначив Зеленський.

Зараз дивляться

За словами президента, вони встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни, реального контролю та моніторингу.

На думку Зеленського, є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо, вони говорили про те, що команди України, Росії та США зустрінуться ще раз у неділю, 1 лютого.

– Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою щодо всіх речей, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру. Єдиний, через кого ця війна досі триває, це Росія, – сказав він.

Як стверджує президент, потрібні реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують переговорний процес із дуже цинічною та жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Москву, які могли б спрацювати.

Він переконаний, що тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій і блокування російських операцій працюють на зупинення війни. Треба, щоб партнери про це не забували, наголосив Зеленський.

Зеленський про ситуацію в енергосистемі

– Енергетика – фактично постійно триває відновлення після ударів. Це стосується не тільки Києва, але й Харкова та області, Запоріжжя, Дніпровщини – Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини – усі регіони, де ситуація найскладніша, – сказав президент.

Безперечно, у Києві викликів зараз найбільше, наголосив Зеленський.

Він очікує від київської влади посилення роботи – багато міст і громад готові допомогти, уряд готовий допомогти, усі доручення, можливості є.

Наразі працюють 174 бригади працюють – це значний ресурс, який зараз спрямували на Київ. Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення. Серед них є ті, що без опалення – тривалий час, сказав Зеленський.

Президент доручив уряду спрямувати додаткові ресурси. За його словами, МВС працює на своїй лінії, масштабуючи пункти підтримки та обігріву. Всі в уряді працюватимуть із партнерами, щоб якомога швидше отримати саме додаткове обладнання.

– Я дякую всім нашим друзям, і це різні європейські країни: від Норвегії до Італії, Польща й Німеччина, держави Балтії. Багато хто зараз підтримує Україну та багато робить для Києва, – сказав він.

Окремо президент говорив сьогодні з міністром оборони України щодо захисту об’єктів енергетики, також – із командувачем Повітряних сил ЗСУ. Командна ланка Повітряних сил має бути значно швидшою в захисті, вважає Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.