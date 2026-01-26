Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч планується на 1 лютого
- Володимир Зеленський анонсував наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією на 1 лютого, де обговорюватимуть військові кроки для завершення війни та механізми контролю.
- Президент наголосив на необхідності посилення санкційного тиску, щоб Москва не використовувала дипломатичний процес як прикриття для відтермінування нових обмежень.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що наступна тристороння зустріч між командами України, Росії та США запланована на неділю, 1 лютого.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 26 січня.
Зеленський про нову тристоронню зустріч
– Сьогодні була вже повна доповідь нашої делегації – хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами, – зазначив Зеленський.
За словами президента, вони встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни, реального контролю та моніторингу.
На думку Зеленського, є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо, вони говорили про те, що команди України, Росії та США зустрінуться ще раз у неділю, 1 лютого.
– Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою щодо всіх речей, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру. Єдиний, через кого ця війна досі триває, це Росія, – сказав він.
Як стверджує президент, потрібні реальні результати дипломатії, щоб не було враження, що росіяни використовують переговорний процес із дуже цинічною та жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Москву, які могли б спрацювати.
Він переконаний, що тиск потрібен. Саме тиск і його наслідки – результат санкцій і блокування російських операцій працюють на зупинення війни. Треба, щоб партнери про це не забували, наголосив Зеленський.
Зеленський про ситуацію в енергосистемі
– Енергетика – фактично постійно триває відновлення після ударів. Це стосується не тільки Києва, але й Харкова та області, Запоріжжя, Дніпровщини – Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини – усі регіони, де ситуація найскладніша, – сказав президент.
Безперечно, у Києві викликів зараз найбільше, наголосив Зеленський.
Він очікує від київської влади посилення роботи – багато міст і громад готові допомогти, уряд готовий допомогти, усі доручення, можливості є.
Наразі працюють 174 бригади працюють – це значний ресурс, який зараз спрямували на Київ. Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення. Серед них є ті, що без опалення – тривалий час, сказав Зеленський.
Президент доручив уряду спрямувати додаткові ресурси. За його словами, МВС працює на своїй лінії, масштабуючи пункти підтримки та обігріву. Всі в уряді працюватимуть із партнерами, щоб якомога швидше отримати саме додаткове обладнання.
– Я дякую всім нашим друзям, і це різні європейські країни: від Норвегії до Італії, Польща й Німеччина, держави Балтії. Багато хто зараз підтримує Україну та багато робить для Києва, – сказав він.
Окремо президент говорив сьогодні з міністром оборони України щодо захисту об’єктів енергетики, також – із командувачем Повітряних сил ЗСУ. Командна ланка Повітряних сил має бути значно швидшою в захисті, вважає Зеленський.