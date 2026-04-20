США захопили іранське судно в Оманській затоці: Трамп заявив про прорив блокади
- Військово-морські сили США перехопили в Оманській затоці іранське судно Touska, яке, ймовірно, перевозило компоненти для ракетного палива з Китаю.
- У відповідь на цей інцидент Тегеран назвав дії Вашингтона "актом агресії" та поставив під загрозу проведення майбутніх переговорів в Ісламабаді.
Президент США Дональд Трамп повідомив про захоплення американськими військовими іранського судна, яке намагалося прорвати блокаду в Оманській затоці. У Міністерстві закордонних справ Ірану вже відреагували на цей інцидент.
Про це стало відомо з повідомлення очільника Білого дому в соціальній мережі Truth Social та Центрального командування Збройних сил США.
Як стверджує Трамп, іранський корабель перехопив есмінець Військово-морських сил США USS Spruance в Оманській затоці та завчасно попередив екіпаж про зупинку.
Згодом команда на борту судна відмовилася виконувати наказ, після чого американські військові пробили діру в машинному відділенні.
– Вантажне судно під іранським прапором під назвою Touska, майже 900 футів завдовжки та вагою майже як авіаносець, спробувало пройти повз нашу морську блокаду. Це закінчилося невдало, – стверджує Трамп.
За словами американського президента, Touska перебуває під контролем морської піхоти США. Очільник Білого дому додав, що це судно перебуває під санкціями Вашингтона через нібито попередню незаконну діяльність.
У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що екіпаж іранського корабля протягом шести годин не реагував на попередження. Після цього американські військові здійснили постріли по машинному відділенню та вивели з ладу двигун судна.
Захоплення судна в Оманській затоці: що заявили в Ірані
В іранському МЗС охарактеризували подію як “акт агресії” та повідомили, що участь їхньої делегації в черговому раунді переговорів зі США в Ісламабаді наразі залишається під питанням.
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї під час брифінгу заявив, що ця ситуація демонструє нібито очевидну суперечність між словами та діями офіційних осіб у Вашингтоні.
Він наголосив, що за нинішніх обставин Тегеран ще не визначився щодо присутності своєї делегації на новому етапі переговорів зі США, які мають відбутися в Ісламабаді за сприяння Пакистану.
За даними The Washington Post, судно Touska пов’язане з іранською фірмою, що перебуває під санкціями США через сприяння ракетній програмі Тегерана.
Під час затримання суховантаж прямував із китайського порту Гаолань, відомого як пункт відвантаження перхлорату натрію – ключового компонента для виробництва твердого ракетного палива.