Президент США Дональд Трамп повідомив про захоплення американськими військовими іранського судна, яке намагалося прорвати блокаду в Оманській затоці. У Міністерстві закордонних справ Ірану вже відреагували на цей інцидент.

Про це стало відомо з повідомлення очільника Білого дому в соціальній мережі Truth Social та Центрального командування Збройних сил США.

США захопили судно Ірану в Оманській затоці

Як стверджує Трамп, іранський корабель перехопив есмінець Військово-морських сил США USS Spruance в Оманській затоці та завчасно попередив екіпаж про зупинку.

Згодом команда на борту судна відмовилася виконувати наказ, після чого американські військові пробили діру в машинному відділенні.

– Вантажне судно під іранським прапором під назвою Touska, майже 900 футів завдовжки та вагою майже як авіаносець, спробувало пройти повз нашу морську блокаду. Це закінчилося невдало, – стверджує Трамп.

За словами американського президента, Touska перебуває під контролем морської піхоти США. Очільник Білого дому додав, що це судно перебуває під санкціями Вашингтона через нібито попередню незаконну діяльність.

У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що екіпаж іранського корабля протягом шести годин не реагував на попередження. Після цього американські військові здійснили постріли по машинному відділенню та вивели з ладу двигун судна.

Захоплення судна в Оманській затоці: що заявили в Ірані

В іранському МЗС охарактеризували подію як “акт агресії” та повідомили, що участь їхньої делегації в черговому раунді переговорів зі США в Ісламабаді наразі залишається під питанням.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї під час брифінгу заявив, що ця ситуація демонструє нібито очевидну суперечність між словами та діями офіційних осіб у Вашингтоні.

Він наголосив, що за нинішніх обставин Тегеран ще не визначився щодо присутності своєї делегації на новому етапі переговорів зі США, які мають відбутися в Ісламабаді за сприяння Пакистану.

За даними The Washington Post, судно Touska пов’язане з іранською фірмою, що перебуває під санкціями США через сприяння ракетній програмі Тегерана.

Під час затримання суховантаж прямував із китайського порту Гаолань, відомого як пункт відвантаження перхлорату натрію – ключового компонента для виробництва твердого ракетного палива.

