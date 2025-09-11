Шмигаль обговорив із керівником Rheinmetall посилення ППО та виробництва бронетехніки
Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з керівником німецької оборонної компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI).
Шмигаль про зустріч з керівником Rheinmetall
Як заявив Денис Шмигаль, Україна має ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО.
За його словами, з моменту останньої розмови українська сторона фіналізувала процедури, які стосуються запуску нового спільного виробництва.
Зокрема, 9 вересня вдалося виділити територію у безпечному регіоні України, де планують побудувати новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.
Водночас Шмигаль і Паппергер обговорили інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки.
На думку міністра оборони, лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.
Разом з Паппергером вони обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть Україні ефективніше боротися з дронами противника.
Міністр оборони України подякував німецькій оборонній компанії Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проєктів.