Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з керівником німецької оборонної компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI).

Шмигаль про зустріч з керівником Rheinmetall

Як заявив Денис Шмигаль, Україна має ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО.

За його словами, з моменту останньої розмови українська сторона фіналізувала процедури, які стосуються запуску нового спільного виробництва.

Зокрема, 9 вересня вдалося виділити територію у безпечному регіоні України, де планують побудувати новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Водночас Шмигаль і Паппергер обговорили інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки.

На думку міністра оборони, лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

Разом з Паппергером вони обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть Україні ефективніше боротися з дронами противника.

Міністр оборони України подякував німецькій оборонній компанії Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проєктів.

