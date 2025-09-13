Те, що відбувається зараз у Європі, нагадує події 1938 року, коли Чехословаччина просила допомоги проти Німеччини, але залишившись без підтримки, потрапила до рук нацистів.

Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Каллас про загрозу великої війни в Європі

За словами віцепрезидента Єврокомісії, якщо впаде Україна, тоді під загрозою опиниться безпека всієї Європи.

Каллас наголосила, що переговори про територіальні поступки Російській Федерації – це пастка.

Віцепрезидент Єврокомісії нагадала, що російська тактика завжди однакова: вимагати чуже, посилювати тиск ультиматумами і згодом отримувати більше, ніж спочатку можливо.

Водночас Кая Каллас повідомила, що Євросоюз готує вже 19 пакет санкцій, зазначивши, що через обмеження Росія втратила $450 млн і розглядається ще багато креативних рішень.

