Ситуація нагадує 1938 рік: Каллас попередила про загрозу масштабної війни в Європі
Те, що відбувається зараз у Європі, нагадує події 1938 року, коли Чехословаччина просила допомоги проти Німеччини, але залишившись без підтримки, потрапила до рук нацистів.
Про це заявила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Каллас про загрозу великої війни в Європі
За словами віцепрезидента Єврокомісії, якщо впаде Україна, тоді під загрозою опиниться безпека всієї Європи.
Каллас наголосила, що переговори про територіальні поступки Російській Федерації – це пастка.
Віцепрезидент Єврокомісії нагадала, що російська тактика завжди однакова: вимагати чуже, посилювати тиск ультиматумами і згодом отримувати більше, ніж спочатку можливо.
Водночас Кая Каллас повідомила, що Євросоюз готує вже 19 пакет санкцій, зазначивши, що через обмеження Росія втратила $450 млн і розглядається ще багато креативних рішень.