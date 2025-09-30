Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт про запобігання пропаганді так званого бандеризму та запереченню волинських злочинів.

Як повідомляє RMF FM, запропонована Навроцьким зміна до закону про Польський інститут національної пам’яті має на меті “уточнити положення, що визначають поняття злочинів, скоєних членами та співробітниками Організації українських націоналістів фракції Бандери та Української повстанської армії, а також інших українських формувань, що співпрацювали з Третім Рейхом”.

– Запровадження запропонованої зміни сприятиме більш ефективному проведенню кримінальних проваджень проти людей, які заперечують вчинення злочинів геноциду, скоєних ОУН фракції Бандери та УПА, – йдеться в законопроєкті.

Водночас до Кримінального кодексу Польщі пропонують додати статтю, яка прирівнюватиме “пропаганду ідеології” ОУН-УПА до тоталітаризму та підбурювання до ненависті, за що може бути покарання до трьох років тюремного ув’язнення.

У поясненні до законопроєкту йдеться, що для Польщі “бандеризм” має особливе і болюче значення.

Там зазначають, що пам’ять про Волинську різанину та інші злочини залишається невіддільною частиною польської історії та колективної ідентичності.

Навроцький заявляв, що планує внести законопроєкт про заборону ідеології “бандеризму” після інциденту на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві в серпні 2025 року.

