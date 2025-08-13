Не розумію, чому українці туди пішли: посол у Польщі про концерт Макса Коржа

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на події, які сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві в суботу, 9 серпня. Дипломат розкритикував українців, які відвідали виступ російськомовного артиста.

За словами Боднара, він не розуміє українців, які пішли на Національний стадіон у Варшаві, щоб послухати творчість російськомовного Коржа.

– Концерт був російською мовою, і ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну, – сказав дипломат.

Посол наголосив, що громадяни, які порушують закон у Польщі, мають нести відповідальність відповідно до місцевого законодавства.

Боднар висловив упевненість, що польські правоохоронні органи вживуть необхідних заходів для покарання винних. Також він додав, що верховенство права є основою порядку в будь-якій країні.

– Українці, які, як і я, є гостями в цій країні, повинні дотримуватися чинних у Польщі законів. Той, хто порушує закон і традиції, і кому бракує розуміння та почуття соціальної чутливості, має бути притягнутий до відповідальності, – сказав він.

Боднар застеріг, що подібні інциденти грають на руку Росії та можуть погіршити відносини між Києвом і Варшавою.

– Чим більше таких провокацій, тим більше це загрожує нашим двостороннім відносинам, а також негативно впливає на українців, які проживають у Польщі, – зазначив він.

За словами посла, особи, які поводилися на концерті неналежним чином, “приїхали з інших країн і не проживають постійно в Польщі”.

Що відомо про сутички на концерті Коржа

Концерт Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня закінчився масовими заворушеннями.

Під час виступу поліція затримала 109 осіб за численні правопорушення, а саме: зберігання наркотиків, напад на співробітників служби безпеки, зберігання і пронесення піротехніки, а також незаконне проникнення на територію масового заходу. Правоохоронці оштрафували 50 осіб на загальну суму близько 11 500 злотих.

Один із відвідувачів концерту розгорнув червоно-чорний прапор Української повстанської армії, що розлютило польських політиків, адже цей символ у сусідній країні вважають забороненим і таким, що ображає національну пам’ять.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни. Ці особи повинні будуть залишити Польщу або добровільно, або під примусом. Серед фігурантів 57 українців та шість білорусів.

– Посольство України в Польщі в оперативному порядку направило офіційні запити до компетентних органів для з’ясування деталей справи. Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 року народження. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки, – заявили в посольстві, додавши, що справа перебуває у них на особливому контролі.

Джерело: RMF24