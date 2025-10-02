Країни Європи почнуть перешкоджати руху суден із російського так званого тіньового флоту в своїх водах.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Європа перешкоджатиме руху “тіньового флоту” РФ

– Ми вирішили зробити крок уперед, запровадивши політику перешкоджання підозрілим суднам у наших водах, – стверджує президент Франції.

Як наголосив Макрон, незабаром начальники штабів оборони країн Європейського Союзу спільно з НАТО проведуть зустріч, спрямовану на розроблення спільних дій і блокування “тіньового флоту” Росії.

Зустріч відбудеться за ініціативи Франції та Великої Британії – лідерів Коаліції охочих щодо надання гарантій безпеки Україні.

Заява Макрона відбулася наступного дня після того, як французькі сили затримали двох членів екіпажу танкера, який може належати до російської мережі суден.

Як зазначив президент Франції, від 800 до 1 тис. кораблів сприяють російським воєнним зусиллям. Макрон назвав таке рішення ще одним кроком у боротьбі проти “тіньового флоту” Росії.

Джерело : Politico

