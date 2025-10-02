Европа ограничит движение “теневого флота” России в своих водах — Макрон
Страны Европы начнут препятствовать движению суден из российского так называемого теневого флота в своих водах.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Европа будет препятствовать движению “теневого флота” РФ
— Мы решили сделать шаг вперед, введя политику препятствования подозрительным суднам в наших водах, — утверждает президент Франции.
Как подчеркнул Макрон, в скором времени начальники штабов обороны стран Европейского Союза совместно с НАТО проведут встречу, направленную на разработку совместных действий и блокирование “теневого флота” России.
Встреча состоится по инициативе Франции и Великобритании — лидеров Коалиции желающих по предоставлению гарантий безопасности Украине.
Заявление Макрона состоялось на следующий день после того, как французские силы задержали двух членов экипажа танкера, который может принадлежать к российской сети суден.
Как отметил президент Франции, от 800 до 1 тыс. кораблей способствуют российским военным усилиям. Макрон назвал такое решение еще одним шагом в борьбе против “теневого флота” России.