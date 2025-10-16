Європейська комісія представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей. Зокрема, вона передбачає протидію дронам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Що передбачає оборонна дорожня карта Євросоюзу

Як зазначає Європейська правда, оборонна дорожня карта окреслює цілі та етапи для подолання прогалин у спроможностях, прискорення інвестицій в оборону в усіх країнах-членах і спрямовує прогрес ЄС на шляху до повної оборонної готовності до 2030 року.

За інформацією Єврокомісії, посилення оборони Європи, серед іншого, передбачає сильну підтримку України.

Як пояснив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, дорожня карта охоплює умови для планів, графіків і результатів, чіткої системи звітності та моніторингу для нарощування закупівель та виробництва оборонних інновацій разом з Україною.

За словами єврокомісара, вона окреслює основні етапи досягнення оборонної готовності до 2030 року для стримання повномасштабної російської агресії, запобіганню війни та збереженню миру.

Чотири флагмани боєготовності Європи

Оборонна дорожня карта пропонує чотири початкові Європейські флагмани боєготовності. Серед них:

європейська ініціатива з протидії безпілотникам;

варта східного флангу;

європейський повітряний щит;

європейський космічний щит.

Як стверджують в Єврокомісії, це посилить здатність до стримування та оборони на суші, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та космосі, а також бути готовими передбачити будь-яку кризу та відреагувати на неї.

Дорожня карта закликає держави-члени завершити створення коаліцій сил і засобів у дев’яти основних сферах, щоб усунути критичні прогалини у спроможностях шляхом спільних розробок і закупівель.

Йдеться про посилення протиповітряної та протиракетної оборони, стратегічні засоби забезпечення, військову мобільність, артилерійські системи, кібернетику, штучний інтелект, ракети й боєприпаси, безпілотники та протидію дронам, наземні бойові дії, морські сили та засоби, наголошують в Єврокомісії.

Дорожня карта створена на основі плану Переозброєння Європи – Боєготовність 2030, який передбачає суттєве збільшення державних і приватних інвестицій, що надає країнам-членам більшу фінансову гнучкість для підвищення боєготовності.

Згідно із планом, Єврокомісія представить дорожню карту лідерам ЄС на саміті.

Крім цього, дорожня карта передбачає плани створення до 2027 року загальноєвропейської зони військової мобільності з гармонізованими правилами та мережею наземних, повітряних і морських шляхів для швидкого переміщення армії в Європі.

Надання “репараційної позики” за дорожньою картою ЄС

Як заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, оборонна дорожня карта ЄС включає обіцянку надати Україні “репараційну позику” в установлений термін – до кінця 2025 року.

На його думку, оборона України заслуговує на повноцінну підтримку країн Європейського Союзу.

За словами єврокомісара, Україна дійсно готова допомогти перевіреним у боях досвідом, що допоможе створити повноцінний європейський оборонний купол, зокрема для протидії дронам.

