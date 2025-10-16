ГУР МО повідомило на порталі War&Sanctions оприлюднило досьє на 139 морських суден і 142 капітанів, які були причетні до незаконних перевезень російської та іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з ТОТ.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Дані про кораблі, що причетні до експорту нафти з РФ

У розвідці зазначили, шо Росія фінансує війну проти України здебільшого за рахунок експорту нафти, нафтопродуктів і зерна, зокрема організовуючи незаконні перевезення викраденого українського зерна та енергоносіїв через Балтійське й Чорне моря з використанням тіньових суден і підставних компаній, щоб обходити санкції.

Основними фігурантами нової публікації стали:

⁠нові тіньові танкери, задіяні РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю;

⁠судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані – сина ексміністра оборони Ірану Алі Шамхані, які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;

морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;

⁠російські та іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях;

⁠нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва

Крім цього, Пашаєв та його компанії задіяні у схемах передачі летальної допомоги російській компанії ОЕЗ Алабуга за підтримки Ірану.

Розділ Морські судна на порталі War&Sanctions нині містить інформацію про понад 1 200 суден, з яких більш як половина входить до так званого тіньового флоту РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.

