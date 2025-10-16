Тіньовий флот Кремля: ГУР оприлюднило досьє на сотні суден і капітанів
ГУР МО повідомило на порталі War&Sanctions оприлюднило досьє на 139 морських суден і 142 капітанів, які були причетні до незаконних перевезень російської та іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з ТОТ.
Про це повідомляється на сайті ГУР.
Дані про кораблі, що причетні до експорту нафти з РФ
У розвідці зазначили, шо Росія фінансує війну проти України здебільшого за рахунок експорту нафти, нафтопродуктів і зерна, зокрема організовуючи незаконні перевезення викраденого українського зерна та енергоносіїв через Балтійське й Чорне моря з використанням тіньових суден і підставних компаній, щоб обходити санкції.
Основними фігурантами нової публікації стали:
- нові тіньові танкери, задіяні РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю;
- судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані – сина ексміністра оборони Ірану Алі Шамхані, які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;
- морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;
- російські та іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях;
- нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору Північ–Південь, призначеного для торгівлі з Іраном.
Крім цього, Пашаєв та його компанії задіяні у схемах передачі летальної допомоги російській компанії ОЕЗ Алабуга за підтримки Ірану.
Розділ Морські судна на порталі War&Sanctions нині містить інформацію про понад 1 200 суден, з яких більш як половина входить до так званого тіньового флоту РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.