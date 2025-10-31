У Мадриді наступного вівторка, 4 листопада, відбудеться зустріч країн Коаліції рішучих, яку проведе МЗС Іспанії.

Про це пише іспанське видання El Mundo.

У Мадриді відбудеться зустріч Коаліції рішучих

За даними видання, у зустрічі візьмуть участь представники 35 країн. Учасники обговорять подальшу допомогу Україні.

Очікується насичений робочий день, який розпочнеться о 9:00 та триватиме після 15:30, зокрема два блоки обговорень щодо надання допомоги Києву.

За твердженням видання, зустріч нібито проводиться з дотриманням суворої секретності: учасників попередили про заборону користування мобільними телефонами, які зберігатимуть у спеціально відведеному місці.

Крім того, їм наголосили, що будь-які деталі зустрічі не підлягають оприлюдненню.

– Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах, – пише газета, посилаючись на документи.

На зустрічі обговорюватимуть шляхи подальшого посилення підтримки України, вирішення її термінових фінансових потреб, зокрема тих, що стосуються військових і оборонних потреб, а також координацію ініціатив із посилення тиску на Росію.

Учасники прагнутимуть уточнити пріоритети надання допомоги та досягти відповідних домовленостей.

Повідомляється, що з доповіддю виступить глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес і обговорить її з учасниками. Проте він не братиме участі у всіх робочих блоках, оскільки захід відбувається на нижчому рівні.

Під час другого блоку обговорень учасники спробують виробити узгоджену позицію щодо гарантій безпеки для України та обміняються думками щодо актуальних дискусій з цього питання. Особливу увагу приділять правовим, політичним і дипломатичним аспектам, а також можливому внеску Коаліції рішучих у стримування майбутньої агресії з боку Росії.

Зустріч Коаліції рішучих у Мадриді: коментар МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію ЗМІ, наголосивши, що в Іспанії відбудеться регулярна зустріч Коаліції рішучих, і нічого “секретного” в ній немає.

Речник МЗС Георгій Тихий назвав некоректною подачу інформації іспанської газети щодо начебто “секретної та закритої” зустрічі у Мадриді.

– Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого “секретного” та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками, – наголосив Тихий.

