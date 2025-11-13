Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість запросити лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт G7 2026 року у Франції. Цю ідею вже обговорювали з деякими союзниками.

Про це повідомляє Bloomberg , посилаючись на осіб, обізнаних у цьому питанні.

Макрон планує запросити Сі на саміт G7

За даними джерел, це відбувається на тлі планів Макрона відвідати Китай у грудні. У відповідь на прохання про коментар представники Єлисейського палацу заявили, що Париж хоче співпрацювати з великими країнами, що розвиваються, які готові допомогти у вирішенні глобальних дисбалансів.

Видання пише, що запрошення Сі на саміт в Евіані наступного року буде сміливим кроком Макрона.

З огляду на те що США відмовилися від участі в G20 цього місяця, Макрон робить ставку на те, що він зможе по-новому представити групу, в якій переважають європейці і якій бракує гравців, з якими президент США Дональд Трамп хоче співпрацювати і з якими готовий зустрічатися.

Для господарів G7 є нормальним запрошувати гостей на частину зустрічі лідерів. У 2019 році Макрон здивував лідерів появою тодішнього глави МЗС Ірану Джавада Заріфа. Однак зазвичай запрошують країни, такі як Австралія, які більше слідують демократичним цінностям G7.

В останні роки дискусії в межах G7 все більше зосереджуються на тому, як керувати впливом Китаю, що зростає, як захистити ланцюги поставок від зривів з боку Пекіна та як протидіяти війні Росії проти України.

Зазначається, що деякі учасники дискусії висловили сумнів, чи прийме китайський лідер запрошення і чи підтримають цю ініціативу інші члени G7.

