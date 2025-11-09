Китай тимчасово скасував заборону на експорт стратегічних матеріалів до США
- Китай призупинив заборону на експорт галію, германію та сурми до США.
- Матеріали використовуються у чипах, електроніці та оборонних технологіях.
- Дія призупинення триватиме до 27 листопада 2026 року.
Китай призупинив заборону на експорт до США деяких матеріалів подвійного призначення.
Про це повідомило Міністерство торгівлі КНР, пише Bloomberg.
Китай дозволив експорт товарів подвійного призначення до США
– Для реалізації домовленостей, досягнутих під час китайсько-американських торговельних консультацій у Куала-Лумпурі (Малайзія), Китай вирішив із 10 листопада 2025 року призупинити дію обмежень та заходів експортного контролю проти загалом 31 американської організації, – йдеться у повідомленні міністерства.
Це рішення було ухвалене після певного пом’якшення торговельної напруги між двома країнами.
Йдеться про експорт галію, германію та сурми – матеріалів, які використовуються у виробництві напівпровідників, що застосовуються у смартфонах і комп’ютерній техніці.
Ці матеріали також використовуються у технологіях радіоелектронної боротьби, системах спостереження, а сурма – ще й у виробництві ракетних систем та боєприпасів.
Заборона на експорт цих матеріалів була введена рік тому. Як зазначено у заяві міністерства, призупинення діятиме “з цього моменту і до 27 листопада 2026 року”.
Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп нещодавно домовилися про зниження мит і пом’якшення інших торговельних заходів терміном на один рік.
Це рішення має послабити напруження у світових ланцюгах постачання після торговельної війни між країнами, що могла ще більше загостритися.
Пекін також послабив контроль за експортом рідкісноземельних елементів і матеріалів для літієвих батарей та погодився відновити постачання ключових мікрочипів для європейських виробників.
Нагадаємо, 5 листопада міністерство фінансів Китаю з посиланням на рішення Тарифної комісії Державної ради (уряду) КНР повідомило, що уряд призупинить на рік дію додаткового 24% тарифу на товари зі США.
Однак буде збережено 10% мито, що було запроваджене у відповідь на 10% тариф, оголошений Трампом 2 квітня.