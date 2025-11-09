Китай призупинив заборону на експорт до США деяких матеріалів подвійного призначення.

Про це повідомило Міністерство торгівлі КНР, пише Bloomberg.

Китай дозволив експорт товарів подвійного призначення до США

– Для реалізації домовленостей, досягнутих під час китайсько-американських торговельних консультацій у Куала-Лумпурі (Малайзія), Китай вирішив із 10 листопада 2025 року призупинити дію обмежень та заходів експортного контролю проти загалом 31 американської організації, – йдеться у повідомленні міністерства.

Це рішення було ухвалене після певного пом’якшення торговельної напруги між двома країнами.

Зараз дивляться

Йдеться про експорт галію, германію та сурми – матеріалів, які використовуються у виробництві напівпровідників, що застосовуються у смартфонах і комп’ютерній техніці.

Ці матеріали також використовуються у технологіях радіоелектронної боротьби, системах спостереження, а сурма – ще й у виробництві ракетних систем та боєприпасів.

Заборона на експорт цих матеріалів була введена рік тому. Як зазначено у заяві міністерства, призупинення діятиме “з цього моменту і до 27 листопада 2026 року”.

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп нещодавно домовилися про зниження мит і пом’якшення інших торговельних заходів терміном на один рік.

Це рішення має послабити напруження у світових ланцюгах постачання після торговельної війни між країнами, що могла ще більше загостритися.

Пекін також послабив контроль за експортом рідкісноземельних елементів і матеріалів для літієвих батарей та погодився відновити постачання ключових мікрочипів для європейських виробників.

Нагадаємо, 5 листопада міністерство фінансів Китаю з посиланням на рішення Тарифної комісії Державної ради (уряду) КНР повідомило, що уряд призупинить на рік дію додаткового 24% тарифу на товари зі США.

Однак буде збережено 10% мито, що було запроваджене у відповідь на 10% тариф, оголошений Трампом 2 квітня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.