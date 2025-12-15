Мету Європейського Союзу про постачання 2 млн боєприпасів великого калібру до України у 2025 році вдалося реалізувати вчасно.

По це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 15 грудня, пише Euractiv.

Каллас про боєприпаси для України

– Ми досягли цілі ініціативи щодо 2 млн набоїв. Це необхідно для того, щоб Україна могла захистити себе, – сказала Кая Каллас.

Після постачання ЄС понад 1 млн набоїв до листопада 2024 року, віцепрезидентка Єврокомісії Каллас представила план подвоїти обсяги допомоги боєприпасами у 2025 році.

Цього року Каллас озвучила план витратити €5 млрд до 2026 року на придбання 2 млн патронів великокаліберних артилерійських боєприпасів. Ця сума є частиною ширшої пропозиції на €40 млрд, висунутої в березні для підтримки Києва.

Проте ця ініціатива залишалася в глухому куті з червня, коли головна дипломатка ЄС вперше заявила про виконання 80% взятих зобов’язань.

Водночас Чехія минулого року виступила з ініціативою, спрямованою на забезпечення України дефіцитними 155-мм снарядами та іншими боєприпасами зразка НАТО, координуючи закупівлі з понад 16 країнами.

Однак у виданні звернули увагу, що на тлі зменшення допомоги від США обидві ініціативи з постачання боєприпасів не змогли заповнити прогалину в потребах України.

Починаючи з літа, військова допомога від європейських країн Києву зменшилася більш ніж удвічі, склавши €4,24 млрд у вересні-жовтні. Це істотно менше, ніж €9,8 млрд, наданих європейцями протягом травня-червня.

З літа Європейський Союз має намір закупити для України пакети американської зброї на суму $500 млн (близько €429 млн), використовуючи для цього інструмент НАТО PURL.

