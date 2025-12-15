Сьогодні, 15 грудня, Європейська рада запровадила санкції проти 12 осіб та двох організацій, причетних до гібридних дій з боку Росії. Йдеться про маніпулювання інформацією та втручання і зловмисну кібердіяльність проти держав-членів ЄС.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Нові санкції ЄС за гібридні загрози

До санкційного списку потрапили відомі аналітики у сфері зовнішньої політики, які працюють в установах, аналітичних центрах та університетах, пов’язаних з Кремлем. Також обмеження торкнуться впливових осіб, які просувають російську пропаганду та конспірологічні теорії щодо вторгнення Росії в Україну, а також антиукраїнські та антинатовські наративи.

Деякі з осіб є колишніми військовими чи поліцейськими із Західної Європи.

Європейська рада також ввела санкції проти Міжнародного русофільського руху за поширення проросійської пропаганди, а також проти 142 окремого батальйону електронної війни ЗС РФ, який базується в Калінінграді і відповідає за електронне втручання у системи короткохвильового зв’язку. Через цей батальйон нещодавно стався збій сигналу GPS у кількох державах ЄС.

Також до нового санкційного списку увійшли представники російської військової розвідки ГРУ, підрозділу 29155, а також групи кіберзагроз Cadet Blizzard. Вони брали участь у кібератаках проти урядових організацій в Україні та націлювалися на держави-члени ЄС і союзників НАТО з метою отримання конфіденційної інформації.

Санкцій включають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичним особам заборонений в’їзд або транзит через країни ЄС.

Хто потрапив до санкційного списку

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, під санкції Євросоюзу потрапила пропагандистка Діана Панченко (колишня ведуча проросійських каналів Медведчука NewsOne, Перший незалежний), яка вже перебуває під санкціями РНБО.

Також під санкції потрапили: декан факультету міжнародних відносин МГІМО Андрій Сушенцов, заступник директора Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ Дмитро Суслов, генеральний директор Російської ради з міжнародних справ і програмний директор клубу Валдай Іван Тимофеєв.

— Рішення Ради ЄС демонструє, що інформаційні операції, псевдоекспертні мережі та пропагандистські платформи розглядаються як елемент єдиної гібридної агресії Росії, на яку ЄС реагує системно — через персональні та секторальні санкції, — наголосили в ЦПД.

