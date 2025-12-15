Цель Европейского Союза по поставке 2 млн боеприпасов крупного калибра в Украину в 2025 году удалось реализовать вовремя.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас накануне встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 15 декабря, пишет Euractiv.

Каллас о боеприпасах для Украины

— Мы достигли цели инициативы по 2 млн патронов. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя, — сказала Кая Каллас.

После поставки ЕС более 1 млн патронов до ноября 2024 года, вице-президент Еврокомиссии Каллас представила план удвоить объемы помощи боеприпасами в 2025 году.

В этом году Каллас озвучила план потратить €5 млрд до 2026 года на приобретение 2 млн патронов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Эта сумма является частью более широкого предложения на €40 млрд, выдвинутого в марте для поддержки Киева.

Однако эта инициатива оставалась в тупике с июня, когда главный дипломат ЕС впервые заявила о выполнении 80% взятых обязательств.

В то же время Чехия в прошлом году выступила с инициативой, направленной на обеспечение Украины дефицитными 155-мм снарядами и другими боеприпасами образца НАТО, координируя закупки с более чем 16 странами.

Однако в издании обратили внимание, что на фоне сокращения помощи от США обе инициативы по поставкам боеприпасов не смогли восполнить пробел в потребностях Украины.

Начиная с лета, военная помощь от европейских стран Киеву сократилась более чем вдвое, составив €4,24 млрд в сентябре-октябре. Это существенно меньше, чем €9,8 млрд, предоставленных европейцами в мае-июне.

С лета Европейский Союз намерен закупить для Украины пакеты американского оружия на сумму $500 млн (около €429 млн), используя для этого инструмент НАТО PURL.

