ЕС выполнил план: Каллас о 2 млн боеприпасов для Украины
- Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что ЕС удалось своевременно достичь цели по поставке 2 млн крупнокалиберных боеприпасов Украине в 2025 году.
- По ее словам, реализация этой инициативы является критически важной для того, чтобы Украина могла эффективно защитить себя.
Цель Европейского Союза по поставке 2 млн боеприпасов крупного калибра в Украину в 2025 году удалось реализовать вовремя.
Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас накануне встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 15 декабря, пишет Euractiv.
Каллас о боеприпасах для Украины
— Мы достигли цели инициативы по 2 млн патронов. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя, — сказала Кая Каллас.
После поставки ЕС более 1 млн патронов до ноября 2024 года, вице-президент Еврокомиссии Каллас представила план удвоить объемы помощи боеприпасами в 2025 году.
В этом году Каллас озвучила план потратить €5 млрд до 2026 года на приобретение 2 млн патронов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Эта сумма является частью более широкого предложения на €40 млрд, выдвинутого в марте для поддержки Киева.
Однако эта инициатива оставалась в тупике с июня, когда главный дипломат ЕС впервые заявила о выполнении 80% взятых обязательств.
В то же время Чехия в прошлом году выступила с инициативой, направленной на обеспечение Украины дефицитными 155-мм снарядами и другими боеприпасами образца НАТО, координируя закупки с более чем 16 странами.
Однако в издании обратили внимание, что на фоне сокращения помощи от США обе инициативы по поставкам боеприпасов не смогли восполнить пробел в потребностях Украины.
Начиная с лета, военная помощь от европейских стран Киеву сократилась более чем вдвое, составив €4,24 млрд в сентябре-октябре. Это существенно меньше, чем €9,8 млрд, предоставленных европейцами в мае-июне.
С лета Европейский Союз намерен закупить для Украины пакеты американского оружия на сумму $500 млн (около €429 млн), используя для этого инструмент НАТО PURL.