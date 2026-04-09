Єврокомісія вимагає пояснень Будапешта щодо переговорів міністрів закордонних справ Угорщини та Росії Петера Сійярто та Сергія Лаврова.

Про це розповіла речниця виконавчого органу Євросоюзу Паула Піньо, пише The Guradian.

Які вимоги висуває ЄС

Паула Піньо зазначила, що Єврокомісія занепокоєна через те, що країна-член ЄС може координувати свої дії з Росією і таким чином діяти проти інтересів блоку.

Зараз дивляться

– Це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також порушить це питання на рівні лідерів, – заявила вона.

Зауважимо, що раніше видання VSquare оприлюднило розшифровку розмови міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим в серпні 2024 року.

Судячи з аудіо, угорський міністр погодився сприяти виключенню з санкційного списку ЄС сестри російського олігарха Алішера Усманова.

Також там було чути, що Сійярто пропонував Москві дані про євроінтеграцію України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.