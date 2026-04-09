Еврокомиссия требует объяснений от Венгрии по поводу контактов с РФ
- Европейская комиссия требует от Венгрии срочных объяснений по поводу контактов с Россией.
- В Брюсселе заявили о беспокойстве, что действия Будапешта могут противоречить интересам ЕС.
Еврокомиссия требует объяснений Будапешта по поводу переговоров министров иностранных дел Венгрии и России Петера Сийярто и Сергея Лаврова.
Об этом рассказала представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пиньо, пишет The Guradian.
Какие требования выдвигает ЕС
Паула Пиньо отметила, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что страна-член ЕС может координировать свои действия с Россией и таким образом действовать против интересов блока.
– Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность, и правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также поднимет этот вопрос на уровне лидеров, – заявила она.
Заметим, что ранее издание VSquare обнародовало расшифровку разговора министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым в августе 2024 года.
Судя по аудио, венгерский министр согласился содействовать исключению из санкционного списка ЕС сестры российского олигарха Алишера Усманова.
Также там было слышно, что Сийярто предлагал Москве данные о евроинтеграции Украины.