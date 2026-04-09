Еврокомиссия требует объяснений Будапешта по поводу переговоров министров иностранных дел Венгрии и России Петера Сийярто и Сергея Лаврова.

Об этом рассказала представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пиньо, пишет The Guradian.

Какие требования выдвигает ЕС

Паула Пиньо отметила, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что страна-член ЕС может координировать свои действия с Россией и таким образом действовать против интересов блока.

– Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность, и правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также поднимет этот вопрос на уровне лидеров, – заявила она.

Заметим, что ранее издание VSquare обнародовало расшифровку разговора министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым в августе 2024 года.

Судя по аудио, венгерский министр согласился содействовать исключению из санкционного списка ЕС сестры российского олигарха Алишера Усманова.

Также там было слышно, что Сийярто предлагал Москве данные о евроинтеграции Украины.

