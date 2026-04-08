Уряд Угорщини підписав угоду з Росією про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв’язків. Це свідчить про те, наскільки ближче один до одного хочуть стати Будапешт і Москва.

Про це пише видання Politico.

Співпраця РФ та Угорщини

Відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко підписали 12-пунктний план співпраці. У тексті окреслюється співпраця країн у таких сферах, як ядерне паливо, освіта та спорт.

Поки Орбан хизується своїми тісними зв’язками з Кремлем, його передвиборчий суперник Петер Мадяр стверджує, що це є його “ахіллесовою п’ятою”, звинувачуючи уряд у “відвертій зраді” через його зв’язки з Москвою.

У грудні 2025 року у Москві пройшов саміт Російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Тоді представники двох країн обговорили актуальні питання торговельної та економічної співпраці, спільну діяльність у енергетичному секторі, промисловості, охороні здоров’я, сільському господарстві, будівництві, а також у культурній та гуманітарній сфері.

Вони також підкреслили важливість “розвитку довгострокових, взаємовигідних зв’язків між двома країнами у сферах спільного інтересу”.

За словами Сійярто, підписаний документ — це двостороннє співробітництво, яке керується національними інтересами.

Згідно з документами, серед узгоджених пунктів було зобов’язання реверсувати негативну динаміку двосторонньої торгівлі, адже обсяг перевезень товарів скоротився внаслідок санкцій ЄС проти Росії.

Угода також дає можливість російським компаніям реалізувати нові проєкти у сфері електроенергетики та водневої енергетики в Угорщині, а також для тіснішої співпраці у сферах нафти, газу та ядерного палива.

Згідно з текстом угоди, Будапешт погодився розглянути можливість ширшого викладання російської мови в навчальних закладах.

Водночас в одному із підписаних документів зазначається, що зміцнення зв’язків із Росією не повинно суперечити зобов’язанням Угорщини перед ЄС.

Нагадаємо, що для угорського прем’єра Віктора Орбана неділя, 12 квітня, стане неабияким випробуванням, адже його популістська партія Фідес значно відстає в опитуваннях від правоцентристської опозиційної партії Тіса Петера Мадяра.

Орбан намагається подати свої дружні відносини з Москвою як аргумент для перемоги на виборах, звинувачуючи свого суперника Мадяра в тому, що той нібито планує втягнути Угорщину у війну в Україні.

Джерело : Politico

