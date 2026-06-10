Відповідно до звіту Мінекономіки, у 2026 році в Україні спостерігається тенденція до певної стабілізації міграційних процесів, однак при цьому зберігається значний масштаб вимушеного переміщення населення.

Скільки українців перебувають за кордоном та у яких країнах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки українців виїхали за кордон від початку війни

Як зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, масштаби зовнішньої міграції залишаються значними.

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За даними УВКБ ООН, починаючи з 2022 року, за межі України виїхали понад 5,7 млн громадян. Якщо ж враховувати довший період — із 2014 року, від початку російської агресії, — загальна кількість українців, які залишили країну, сягає вже 8,5 млн осіб.

Лубінець наголошує, що така міграційна динаміка є глобальним викликом, який потребує узгоджених і системних рішень на міжнародному рівні.

Згідно з розрахунками Міністерства економіки, виконаними на основі даних ООН, станом на 30 квітня 2026 року у порівнянні з 19 лютого 2026 року від’ємне міграційне сальдо становило близько 162 тис. осіб. У відомстві зазначають, що така динаміка частково пояснюється методологічними чинниками, зокрема оновленням і актуалізацією реєстрів мігрантів.

За інформацією Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 квітня 2026 року у світі (за винятком РФ) було зафіксовано 5,762 млн біженців з України.

З цієї кількості 5,213 млн осіб перебували в країнах Європи, ще 0,549 млн — за межами європейського континенту. Найбільші українські громади біженців і надалі зосереджені в Німеччині, Польщі та Чехії.

Скільки українців перебувають за кордоном та що про них відомо

Водночас за оцінками, станом на середину червня 2023 року на території РФ перебувало близько 1,2 млн громадян України. Вони перебували під різними правовими режимами перебування (окрім статусу біженця або тимчасового притулку). УВКБ ООН зараховувало цю категорію до осіб, що перебувають у ситуації, подібній до біженської. При цьому зазначена оцінка не оновлювалася з червня 2023 року, тому не була включена до офіційної статистики УВКБ за 2024 рік.

Додатково, на основі опитування УВКБ ООН, проведеного в окремих країнах Європи в період з липня 2024 року до серпня 2024 року (4 962 респонденти, 100% — громадяни України, з них 80% жінок, середній вік — 46 роки), отримано такі узагальнені результати щодо українських мігрантів:

серед опитаних віком 18–59 років: 37% жінок, 16% чоловіків, а також 29% дітей (віком 0 – 17 років);

основний період виїзду за кордон припав на лютий – квітень 2022 року — 50%;

п’ятірка регіонів походження мігрантів: Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька області та м. Київ;

рівень зайнятості: 46% працевлаштовані у країні перебування, 17% — безробітні в країні перебування (при цьому в Україні 51% були працевлаштовані, а 5% — безробітні).

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