У США збільшать інвестиції в Україну – Порошенко

Американські компанії готові збільшувати інвестиції в Україну як результат відчутних реформ протягом останніх років.
Президент України Петро Порошенко таке запевнення почув під час зустрічі з представниками відомих американських та глобальних компаній, які вже представлені в Україні, або зацікавлені в розвитку бізнесу в нашій країні.
– Зокрема було приємно почути високу оцінку від представників аграрного бізнесу – вони вважають український ринок найцікавішим та найконкурентнішим у Європі, – пише президент на своїй сторінці у Facebook.
За словами Порошенка, під час зустрічі, яка тривала більше двох годин, обговорювали питання бізнес-клімату, дерегуляції, податкової політики та досягнення останнього року в частині реформ законодавчої сфери.
Також були представлені окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні найближчим часом.
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Нагадаємо, як Петро Порошенко запропонував ООН пройти тест.
Фото: Петро Порошенко/Facebook