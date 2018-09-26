У США збільшать інвестиції в Україну – Порошенко

Американські компанії готові збільшувати інвестиції в Україну як результат відчутних реформ протягом останніх років.

Президент України Петро Порошенко таке запевнення почув під час зустрічі з представниками відомих американських та глобальних компаній, які вже представлені в Україні, або зацікавлені в розвитку бізнесу в нашій країні.

– Зокрема було приємно почути високу оцінку від представників аграрного бізнесу – вони вважають український ринок найцікавішим та найконкурентнішим у Європі, – пише президент на своїй сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, під час зустрічі, яка тривала більше двох годин, обговорювали питання бізнес-клімату, дерегуляції, податкової політики та досягнення останнього року в частині реформ законодавчої сфери.

Також були представлені окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні найближчим часом.

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Нагадаємо, як Петро Порошенко запропонував ООН пройти тест.

Фото: Петро Порошенко/Facebook