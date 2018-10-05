Як вивести з тіні ринок таксі та покращити сервіс перевезень, а головне – чи потрібно використовувати в Україні досвід Європи, дізналися Факти ICTV.

Брудний салон, неохайний водій, гучна музика з непристойними текстами та безкінечні розмови водія по телефону з друзями.

Вершиною вражень стало бажання водія подивитися відео. І все б нічого, але він робив це просто під час руху: однією рукою тримав кермо, іншою – перемикав на Youtube потрібний запис.

20-хвилинна поїздка, здавалося, тягнулася вічність. Але, на щастя, завершилась без будь-яких ексцесів.

Однак питання про те, чому деякі таксисти так зневажливо ставляться до власної роботи, а головне – до чужих життів, лишилося відкритим.

За даними Держслужби з безпеки на транспорті, сьогодні нелегальні перевезення на ринку таксі в Україні становлять близько 95%.

Незважаючи на це, контролювати роботу диспетчерських центрів практично неможливо.

Вони носять більше інформаційний характер – просто передають замовлення. Із загальної бази замовлення забирає будь-який таксист.

ДТП за участі таксі в Україні – досить розповсюджена практика. Однак через нелегальні перевезення, притягнути до відповідальності “сірих” водіїв складніше.

Лише у першому півріччі 2018 року з вини водіїв таксі сталося 36 ДТП, у яких жодна особа не загинула та дев’ятеро були травмовані.

До прикладу, за той же період 2017 року зафіксовано 43 аварії – із трьома загиблими та 25-ма травмованими.

Український досвід

Аби стати таксистом в Україні, необхідно оформити ліцензію.

Дозвіл знадобиться при будь-якому розкладі: якщо ви хочете перевозити пасажирів “із руки”, стати партнером Uber і Uklon, виконувати замовлення диспетчерської служби чи просто обслуговувати транспортом фірми, корпоративи та весілля.

В Україні ліцензію на таксі видають компаніям, в яких водії уже досягли 21-річного віку.

Крім того, в нього мають бути права категорії В, а також стаж керування авто не менше 3-х років.

Також законодавством України передбачений спеціальний статус самозайнятого перевізника.

Тобто, людина використовує своє авто, не користуючись працею найманих працівників. Така особа має бути зареєстрованою як фізична особа – підприємець.

Органом ліцензування таксі є Держслужби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Зазвичай оформлення документа займає від 2 до 10 днів. Він не має терміну дії та розповсюджується на всю територію країни.

До речі, міжнародний дозвіл на перевезення можна оформити тільки за наявності 3-річного стажу роботи з ліцензією на внутрішньодержавне перевезення.

Офіційний державний платіж за видачу ліцензії таксі в 2018 році – 1762 грн. Рішення приймають від 2 до 10 робочих днів.

Якщо ви отримуєте ліцензію на таксі через юристів, то додатково потрібно оплатити їхні послуги та нотаріальне оформлення довіреності.

Сума і справді невелика. Особливо якщо порівняти її зі штрафом.

Сьогодні за перевезення пасажирів без ліцензії карають на суму від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.

Крім того, правопорушення передбачає також конфіскацію засоби виробництва, в нашому випадку – автомобіль.

Світова практика

У світі ставлення до таксистів і роботи в цій галузі дещо інше.

До прикладу, в США робота в таксі є однією із найнебезпечніших. Тут таксистів вбивають вдвічі частіше, ніж поліцейських: 8 вбивств на 100 тисяч таксистів.

Аби працювати в таксі, потрібно отримати ліцензію, яка постійно дорожчає. Разом із документом водієві видають медальйон, який встановлюється на машину.

Жовті таксі з медальйоном мають ексклюзивне право підбирати пасажирів просто на вулиці. Інші водії роблять це нелегально.

Сам медальйон можна продати, здати в оренду чи залишити комусь у спадок. На деяких торгах його вдавалося продати за $1 млн.

Ліцензію на водіння таксі в Нью-Йорку дають на пробний період – на рік. Потім її можна продовжувати ще на 2 роки.

Щоб подати заяву на ліцензію, потрібно мати водійські права та бути старшим 19 років.

Крім того, на рахунку потенційного таксиста має бути не більше 7 штрафних очок за 18 місяців оформлення ліцензії.

А от у Греції робота в таксі досі належить до так званих закритих професій, де все вирішують міцні кровні зв’язки.

Ліцензія на перевезення коштує від €70 до 90 тис., і передається практично з покоління у покоління. Просто взяти й почати таксувати тут нереально.

Майже 40 років тому Греція продала обмежену кількість ліцензій на таксі на основі політичної прихильності.

По всій країні їх 25 тисяч, при цьому 17 тисяч – в Афінах. Досі ліцензії на водіння мають ті ж люди чи сім’ї.

З роками ситуація не змінилася. Тож сучасним інтернет-сервісам для виклику таксі доводиться протистояти потужній профспілці старожил.

Грецькі таксисти переконані, що новітні технології дурять, а тому про рейтинги рівня сервісу тут чути взагалі не хочуть.

До речі, Uber такої війни не витримав і пішов із ринку через надмірний тиск профспілки.

За словами грецьких водіїв, значно зручніше бути найманими працівниками, ніж мати таксі за бізнес – купівля ліцензії тягне за собою купу зобов’язань та обмежень.

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Як вивести ринок із тіні

Аби вивести ринок таксі в Україні з тіні, потрібно зменшити обов’язкові вимоги та податки до рівня, коли більшість водіїв буде готова їх виконувати, переконаний речник Асоціації відповідальних перевізників Олександр Дяченко.

Уряд і законодавці мають піти на поступки та розробити окремий закон для водіїв за викликом, які працюють через онлайн-сервіси таксі, це сьогодні 90% ринку. Такий закон передбачає вільну реєстрацію водієм, без додаткових вимог, а також 1 фіксований податок на рівні мінімальної заробітної плати на рік. За таких умов можна очікувати, що більшість водіїв підуть на реєстрацію замість постійного страху перевірки.

Для прикладу подібний спосіб регулювання таксі обрала Грузія, у них нове законодавство запрацює з жовтня цього року. Вартість ліцензії становитиме біля $40 на рік.

Як державі покращити сервіс

Рівень сервісу в таксі – це той максимум послуг, який бізнес спроможний запропонувати за гроші, які спроможний платити пасажир.

Тому якщо законодавчо встановити високі стандарти для перевізників, частина пасажирів втратить можливість користуватися послугами таксі, адже вони стануть дорожчими, а частина водіїв втратить роботу.

– За умови невтручання держави, пасажир може обирати. На ринку України одночасно діють, як дорогі (більш якісні) служби таксі, так і бюджетні. Тому державі не слід втручатися у регулювання рівня сервісу, його сформує попит пасажирів. Ми можемо спостерігати поступове зростання рівня сервісу у основних гравців ринку. Наприклад, нещодавно Uber запропонував пасажирам замовлення телефоном, Uklon почав страхувати пасажирів і водіїв на випадок ДТП, – розповідає Дяченко.

Про що держава дійсно має подбати, так це про виконання обов’язкових вимог щодо безпеки, зокрема, передбачених євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Серед них – технічний огляд автомобілів, що здійснюють перевезення раз на два роки, відповідний законопроект наразі зареєстрований у ВРУ.

Досвід світу в Україні

За словами експерта, зараз в Україні активно впроваджуються інноваційні рішення у галузі перевезень.

Підтвердженням цього є присутність на ринку відомих міжнародних сервісів і вітчизняних служб.

Окремі рішення та сервіси в Україні вони пропонують вперше, одна з причин цього – невтручання держави.

Вільний ринок таксі в Україні має важливі плюси. Зокрема надає роботу чи підробіток майже 200 тис. водіїв.

За даними Асоціації відповідальних перевізників, близько 100 тис. водіїв мають основне місце роботи, окрім таксі.

Також вартість таксі в Україні одна з найнижчих у Європі, при цьому на ринку є як дорогі, так і дешеві служби.

На думку Олександар Дяченка, Україні недоцільно копіювати способи регулювання окремих держав Західної Європи.

Дії різних урядів спрямовані на вирішення специфічних місцевих проблем, переважно на адаптацію історично сформованого ринку таксі до нових умов, пов’язаних із появою онлайн-сервісів.

– В Україні проблема інша, а саме нелегальний статус 95% водіїв, що працюють за викликом через онлайн сервіси.

Відповідно слід вирішувати саме її і запропонувати 200 тис. водіїв просту та дешеву можливість почати працювати легально. Все інше ринок зробить сам, – додав експерт.

Фото: Juliengrondin/Dreamstime

Марина Корзун