Жителі міста Армянськ в анексованому Криму повідомляють про хімічні викиди. Люди скаржаться на погане самопочуття, різкий запах у повітрі та незрозумілі опади.
Про нові хімічні викиди в Армянську (Крим) повідомила 10 жовтня журналістка Ксенія Бабич.
– Мене довели і я готова на все. У мене четверо дітей. Вранці був новий викид.
Я викликала швидку, приїхав лікар і плаче. Я ридаю.
На вулиці більше 15 хвилин вдень неможливо перебувати – набрякає обличчя, – цитує журналістка слова місцевої мешканки.
Мешканка Армянська Катерина Пивовар розповіла Громадському, що вранці 10 жовтня у місті відчувався характерний запах.
Жінку з дітьми доправили до лікарні зі скаргами на подразнення хімічними речовинами.
Вона отримала “опіки слизової оболонки носу” та відчуває “печію в очах”.
Лікарі діагностують алергічну реакцію на токсичні речовини та порадили жінці поїхати з міста.
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Користувачі соцмереж також пишуть про ознаки викидів.
– Сьогодні зранку знов коричневі рідкі опади на балконних поверхнях і кислий запах, – зауважив Сергій Самарін.
Нагадаємо, наприкінці серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.
На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди. Згодом стало відомо про масову евакуацію з Армянська.
Пізніше урядова комісія назвала дві версії екокатастрофи у Криму.
Уже 23 вересня в Армянську скасували режим надзвичайної ситуації, введений 14 вересня.
Фото: Громадське. Крим/Facebook