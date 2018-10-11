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Екокатастрофа у Криму: мешканці Армянська повідомляють про нові викиди

Жителі міста Армянськ в анексованому Криму повідомляють про хімічні викиди. Люди скаржаться на погане самопочуття, різкий запах у повітрі та незрозумілі опади.

Про нові хімічні викиди в Армянську (Крим) повідомила 10 жовтня журналістка Ксенія Бабич.

– Мене довели і я готова на все. У мене четверо дітей. Вранці був новий викид.

Я викликала швидку, приїхав лікар і плаче. Я ридаю.

На вулиці більше 15 хвилин вдень неможливо перебувати – набрякає обличчя, – цитує журналістка слова місцевої мешканки.

Мешканка Армянська Катерина Пивовар розповіла Громадському, що вранці 10 жовтня у місті відчувався характерний запах.

Жінку з дітьми доправили до лікарні зі скаргами на подразнення хімічними речовинами.

Вона отримала “опіки слизової оболонки носу” та відчуває “печію в очах”.

Лікарі діагностують алергічну реакцію на токсичні речовини та порадили жінці поїхати з міста.

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Користувачі соцмереж також пишуть про ознаки викидів.

– Сьогодні зранку знов коричневі рідкі опади на балконних поверхнях і кислий запах, – зауважив Сергій Самарін.

Нагадаємо, наприкінці серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.

На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди. Згодом стало відомо про масову евакуацію з Армянська.

Пізніше урядова комісія назвала дві версії екокатастрофи у Криму.

Уже 23 вересня в Армянську скасували режим надзвичайної ситуації, введений 14 вересня.

Фото: Громадське. Крим/Facebook

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