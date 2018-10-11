Жителі міста Армянськ в анексованому Криму повідомляють про хімічні викиди. Люди скаржаться на погане самопочуття, різкий запах у повітрі та незрозумілі опади.

Про нові хімічні викиди в Армянську (Крим) повідомила 10 жовтня журналістка Ксенія Бабич.

– Мене довели і я готова на все. У мене четверо дітей. Вранці був новий викид.

Я викликала швидку, приїхав лікар і плаче. Я ридаю.

На вулиці більше 15 хвилин вдень неможливо перебувати – набрякає обличчя, – цитує журналістка слова місцевої мешканки.