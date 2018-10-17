Як Україні вийти на новий рівень економіки, що цьому заважає, чи потрібно далі співпрацювати з МВФ і що чекати на міжнародному економічному ринку – читайте в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Факти ICTV поспілкувалися з професором економіки, директором інституту TIGER в університеті Козьмінського, віце-прем’єр-міністром і міністром фінансів Польщі (1994-1997 і 2002-2003) Гжегожем Колодко.

Головний архітектор польських економічних реформ дав кілька порад Україні, зокрема, на що нам потрібно звернути увагу і що змінити в управлінні країною.

До речі, Гжегож Колодко візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі 2018, який пройде 18-19 жовтня у КВЦ Парковий.

Далі – пряма мова.

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime.com

Економіка і війна на Донбасі

– Деякі частини східної України створюють труднощі у створенні загальної економічної картини. І це все через конфлікт, який ще не вирішено.

Тому перше, що потрібно зробити, це з’єднати всілякі політичні та дипломатичні сили, щоб знайти рішення – і закінчити цей конфлікт, щоб працювати в мирному ключі розвитку економіки.

Як керувати економічною політикою країни, де йде війна чи конфлікт (що я вважаю різними поняттями) – тут рішення швидше політичне, ніж економічне.

Скільки треба часу

– Якщо настане кінець ворожості між деякими людьми, і особливо між Україною і Росією, тоді економічна ситуація може покращитися дуже швидко.

Якщо звернути увагу на історію або на інші країни, де були конфлікти, там ситуація була досить часто набагато серйознішою і більш руйнівною, ніж в Україні, але навіть вони відновлювалися після того, як конфлікт завершився.

Тому що ідеальна стратегія спрямована у динаміці на інвесторів та підприємців з одного боку, і на споживачів – з другого.

І впевненість в майбутньому – це ще один інгредієнт, який додає масла в економічну машину.

Якщо ви будете впевнені, що скоро позбудетеся цього конфлікту, то, я думаю, що всі наступні роки ми спостерігатимемо економічне зростання в Україні.

З чого почати

– По-перше, Україна все ще пасе задніх у побудові і розвитку соціально-ринкових економічних інститутів. Тому потрібно регулювати закони приватного сектора підприємництва та соціальне марнотратство.

Є ліберальна думка, що тут існує протистояння між соціальним законом і економікою, між соціальною солідарністю і підприємництвом.

Це може працювати спільно, і воно працює в економічно високорозвинених місцях, а також країнах, що економічно розвиваються, таких як Чилі, Малайзія.

Але великою проблемою в Україні є корупція. Вона – ворог соціальної економіки.

Україні можна чекати поліпшення економіки на 5-6%, якщо, як мінімум, буде спокійна політична ситуація у країні і хороші відносини з сусідами, включаючи Росію.

Зараз в Україні розвивається робоча сила дуже швидко, навіть краще, ніж у високорозвинених країнах. Тут є хороші уми і технології. Це може підняти гривню досить швидко.

Але через політичну складову дуже складно визначити, якою буде гривня найближчим часом.

МВФ і Україна

– Звичайно, з фінансовою підтримкою Україні буде набагато краще, але тільки, якщо все даватиметься на рівних умовах і виконуватимуться вимоги.

Так, навіть я не завжди був згоден з умовами МВФ, але у них більше досвіду з розвитком економіки. Їх експерти заслуговують на те, щоб дослухатися до їхніх порад.

Олігархи не повинні бути окремою структурою, над ними повинен бути контроль. Допоки цього не відбуватиметься, країною буде складно керувати.

Світова криза?

– Світ може очікувати зараз нових проблем, хоча б тому, що є людина, яка хоче “Make America Great Again”. Він може їх створювати.

І, звичайно, найбільша проблема світу – це загроза миру в усьому світі через ядерно зброю.

Найближчим часом дуже складно дивитися на цю всю ситуацію позитивно, особливо, коли Трамп сидить у Білому домі.

Я люблю дивитися на більш тривалу перспективу. Я думаю, що завершиться цей безлад і Китай посяде головну роль у глобальній економіці.

Це принесе набагато більше можливостей, але має бути більш прагматично і соціально орієнтовано.

Якщо звернути увагу, то зараз Китай вкладає набагато більше, ніж Захід. Він є рятівником вільного ринку.

Все тепер залежить від комбінацій таких речей як закони, управління законами, їх виконання і контроль над ними.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV говорили з аналітиками про те, якою буде економіка України у найближчі 2-3 роки, як зміниться курс долара і чи потрібен нам транш від МВФ.

Фото: Mvhelena74/Dreamstime.comm